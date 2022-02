Il PSG ha individuato la sua nuova stella: ecco su chi punterà dalla prossima estate!

Il PSG pensa già al futuro e individua un centrocampista offensivo come rinforzo di mercato della prossima estate. Di seguito il nome del giocatore.

Il club parigino progetta già la prossima sessione di mercato: se, come da pronostico, Di María dovesse partire sarebbe già pronto il suo sostituto.

Il PSG di anno in anno punta ad essere sempre più competitivo. La scorsa estate, com’è ben noto nella memoria di tutti, ha finalizzato trattative clamorose: gli arrivi di Lionel Messi, di Sergio Ramos e di Gianluigi Donnarumma su tutti.

Tuttavia, la prossima estate si prospetta una situazione meno rosea, in quanto con ogni probabilità il giovane fuoriclasse Kylian Mbappé dirà addio al club a parametro zero per andare al Real Madrid: una mossa che non lascerà indifferente i parigini, che vogliono progettare già da ora le prossime mosse di mercato per non arrivare impreparati o in ritardo. In particolare è stato sondato il nome di un giocatore, che potrebbe unirsi agli ordini di Pochettino nel caso in cui Di María non rinnovasse il suo contratto in scadenza.

LEGGI ANCHE –> Chelsea, parte l’asta internazionale per una stella dei Blues: tutte le pretendenti

PSG, ecco il centrocampista sondato

Come detto in precedenza, il PSG sta progettando già da questo inverno le prossime mosse di mercato da piazzare. In particolare a centrocampo, un reparto in cui potrebbe sentirsi la mancanza di un esterno in partenza come Di María.

LEGGI ANCHE –> Jules Koundé: il talentuoso difensore del Siviglia nel mirino di due top club europei!

Per questo motivo il club parigino vedrebbe di buon occhio l’arrivo di un ex conoscenza della Serie A: Lucas Paquetá, il trequartista dell’Olympique Lione, che in passato ha giocato nel Milan.

L’identikit del giocatore

Il PSG vorrebbe puntare su Lucas Paquetá, il trequartista brasiliano che in questa stagione con il Lione sta sorprendendo tutti per la sua qualità. Il giocatore è cresciuto nel Flamengo e nel 2019 è passato al Milan per quasi 40 milioni. La sua esperienza rossonera non è stata fortunata, ma si è rifatto con l’Olympique Lione: il club francese l’ha acquistato nel 2020 per 20 milioni e da lì in poi si è rigenerato, tornando a mostrare la versione migliore di sé.

In Francia in 60 partite ha segnato 18 gol e fornito 10 assist ai compagni: dei numeri che hanno incuriosito il PSG, che sarebbe pronto a portarlo nella capitale francese a partire dalla prossima stagione.