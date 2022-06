Juventus – È scontro con Cuadrado: ecco gli scioccanti retroscena sul futuro del giocatore

Quello di Juan Cuadrado è uno dei nomi più chiacchierati in casa Juventus: il suo futuro è in bilico e il calciatore ha risposto così alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore. I retroscena sul suo contratto hanno scioccato i tifosi!

La Juventus sta rinnovando la sua rosa per cercare di tornare a vincere in Italia nel lasso di tempo più breve possibile. Il futuro di Juan Cuadrado con la maglia bianconera è ancora tutto da definire.

La rivoluzione in casa Juventus è ufficialmente iniziata. La deludente stagione appena conclusa, che per la prima volta dopo undici anni non ha portato in bacheca neanche un trofeo, è già stata archiviata. Il presidente Andrea Agnelli vuole riportare in alto i bianconeri e per farlo si affiderà ancora a Massimiliano Allegri. I cambiamenti avverranno invece all’interno della rosa, dove sono molte le situazioni ancora in bilico.

La Juventus saluterà sicuramente due perni degli ultimi anni come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il primo tenterà l’ultima avventura della sua carriera in MLS con i Los Angeles FC, mentre la Joya è sempre più vicino a firmare per i rivali di sempre dell’Inter. Andrà via anche anche altro giocatore a scadenza di contratto come Bernardeschi, a un passo dal Napoli, e con tutta probabilità non verrà riscattato neanche Alvaro Morata, per cui l’Atletico Madrid non farà sconti.

Da valutare ci sono poi altre situazioni come quella di De Ligt, che non ha ancora deciso di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024, e quelle di Ramsey e Arthur (sempre più lontani dal progetto Juve). Insomma, l’idea del presidente bianconero è quella di liberarsi di quei giocatori con alti stipendi che secondo lui non contribuirebbero alla risalita della squadra.

Il post social non spegne le voci: il suo futuro sarà alla Juventus?

Un’altra situazione particolare in casa Juventus è quella dell’esterno colombiano Juan Cuadrado. Il giocatore, arrivato in bianconero nel luglio del 2017, è uno dei pilastri della squadra e in questi anni ha contribuito in grande misura alle vittorie del club. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno di quest’anno, ma una particolare clausola avrebbe fatto scattare il rinnovo automatico in caso di quaranta presenze stagionali. E il colombiano ne ha raggiunte quarantacinque, motivo per cui la Juventus ora dovrà garantirgli altri 5 milioni di euro anche per la prossima annata.

Attraverso una Instagram story Cuadrado ha voluto ribadire come non ci sia mai stata nessuna trattativa di rinnovo da parte del club nei suoi confronti. Questo perché quella determinata clausola è presente nel contatto e non è modificabile a meno di una scelta diversa da parte del giocatore. La Juventus, che ha fatto male i calcoli, ha provato a spalmargli l’ingaggio su due anni, opzione a cui il calciatore ha ovviamente detto di no. Tutto questo porta il futuro di Cuadrado ad essere sempre di più un incognita: se il calciatore non ricevesse proposte migliori, vestirà bianconero ancora per un’altra stagione.

Certo è che sarà molto difficile che una squadra di prima fascia (si è parlato di Inter e Roma) possa garantire a un 34enne uno stipendio più alto. Nonostante tutto il colombiano ha dimostrato anche quest’anno di fare ancora la differenza: per questo motivo il suo futuro è ancora da definire.