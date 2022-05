Sinisa Mihajlovic – Il giocatore rivela un retroscena che ha commosso tutti, ecco come sta

Sinisa Mihajlovic sta ancora combattendo la sua battaglia contro la leucemia che è tornata ad affliggerlo, ma non fa mancare la sua presenza ai calciatori: uno dei suoi rivela un retroscena che ha commosso tutti.

Il tecnico serbo continua a rimanere in contatto con il vice De Leo e la sua squadra scende in campo in ogni gara per renderlo orgoglioso. Ora che è stato dimesso certamente potrà riprendere a breve il suo posto, ma non mancano di essere rivelati nuovi dettagli in merito alla sua permanenza in ospedale.

La squadra rossoblu nelle ultime uscite è riuscita ad ottenere punti importanti, con la salvezza ottenuta con largo anticipo.

Un Bologna “ammazzagrandi”

Nell’ultimo scorcio di stagione il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha mostrato una forma invidiabile. I rossoblu hanno ottenuto ben 10 punti in 6 gare con vittorie di cartello come quella contro l’Inter, nel recupero della ventesima giornata. Inoltre, i felsinei sono stanti in grado di fermare sul pari il Milan, la Roma e la Juventus, riuscita a pareggiare in pieno recupero con Vlahovic. La squadra ha mostrato una reazione fuori dal comune, facendo fronte unico attorno a Sinisa e al vice De Leo. Subito dopo la vittoria contro l’Inter i giocatori sono andati a far visita a Sinisa Mihajlovic all’ospedale Sant’Orsola. Le prestazioni sul campo sono state brillanti con Marko Arnautovic tornato a segnare con regolarità.

Le toccanti parole del numero uno rivelano un dettaglio incredibile

Nell’ultimo turno di campionato il Bologna ha fermato la Roma sullo 0-0. Tra i protagonisti della sfida dello Stadio Olimpico c’è Lukasz Skorupski, ex portiere giallorosso autore di diverse parate decisive per mantenere la porta inviolata. Il portiere ha parlato della sua prestazione e del rapporto con il tecnico. In particolare c’è una frase su Sinisa Mihajlovic che ha catturato l’attenzione di tutti.

Il serbo non ha mai smesso di stare accanto alla squadra, nonostante il periodo difficile che sta vivendo. Il tecnico prepara personalmente la squadra e fino ad ora ha cercato di essere presente in diretta agli allenamenti in videochiamata. Fondamentale la grinta trasmessa alla squadra, grinta poi gettata sul campo di gioco dai felsinei, come mostrato negli ultimi impegni.

Il portiere polacco ha parlato nei giorni scorsi ai microfoni di DAZN in merito alla visita della squadra in ospedale. Skorupski ha raccontato un retroscena inaspettato molto personale nel suo rapporto con Sinisa : “Ho una storia nella famiglia simile e me la tengo forte personalmente. Spero andrà tutto bene“. I due hanno un rapporto di stima reciproca con il portiere che ha anche ammesso di capire lo sguardo di Mihajlovic senza bisogno che il tecnico parli.