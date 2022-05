Juventus – Clamorosa partenza in vista: troppi soldi, il club bianconero ci pensa due volte

La Juventus pensa al mercato partendo da una doppia cessione che sorprenderebbe tutti. L’elevato prezzo della trattativa mette in dubbio il futuro di due giocatori importanti del club bianconero.

La Juventus, dopo aver blindato la qualificazione alla prossima Champions League, pensa già al mercato estivo. La dirigenza bianconera vuole rinforzare la rosa e si interroga sul futuro di alcuni giocatori.

Juventus, l’attacco ruoterà intorno a Vlahovic

La Juventus sta progettando la rosa della prossima stagione attorno ad una certezza: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo acquistato a gennaio dalla Fiorentina sarà il perno al centro dell’attacco e il nome attorno al quale girerà il mercato bianconero. La partenza di Paulo Dybala è ormai certa: l’argentino non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e con ogni probabilità dovrebbe andare all’Inter.

La dirigenza si interroga dunque sul profilo dell’attaccante ideale, che potrebbe affiancare il serbo dalla prossima stagione. Prima di guardare altrove, però, Arrivabene e Cherubini danno un occhio di riguardo ai calciatori già presenti nella rosa bianconera, interrogandosi sulla loro permanenza o meno.

Le trattative sono già avviate: la risposta potrebbe arrivare in queste ore

Il mercato bianconero gira intorno a due nomi: Alvaro Morata e Moise Kean. Entrambi sono alla Juve in prestito, ma il primo ha il diritto di riscatto (fissato a 35 milioni), mentre il secondo l’obbligo (fissato a 28, più i 7 milioni per il prestito distribuiti durante la stagione e ulteriori 3 di bonus). Una situazione diversa dunque, in quanto per la permanenza di Morata la dirigenza può scegliere, mentre per quella di Kean no.

Il riscatto di entrambi significherebbe sborsare una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni: un prezzo troppo elevato secondo i calcoli del club. Per questo la Juventus tenterà a trattare con l’Atletico Madrid, il club che detiene il cartellino di Morata, per capire se si potrà abbassare il prezzo dell’attaccante. La cifra che si tenterà di proporre per il suo riscatto sarebbe intorno ai 20 milioni. Il club madrileno non conta sull’attaccante, al contrario della Juventus, dove il giocatore si trova bene e non vorrebbe partire.

Diverso il discorso, invece, per Kean: la Juve vorrebbe cederlo, ma la formula con l’obbligo di riscatto complica le cose, in quanto dovrebbe prima trovare un accordo con l’Everton. Dunque saranno decisive le ultime partite della stagione per convincere la Juventus a trattenere entrambi i giocatori, per i quali ad oggi non sarebbe scontata la permanenza.