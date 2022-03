Russia Ucraina è guerra anche sui social: scambio di offese gravissime tra due famosi calciatori

L’estenuante guerra tra Ucraina e Russia ha coinvolto anche il mondo del calcio, con dei botta e risposta durissimi tra giocatori su Instagram.

Le tensioni internazionali degli ultimi giorni tra Ucraina e Russia stanno coinvolgendo anche il mondo dello sport. Alcuni calciatori ucraini hanno attaccato attraverso i social gli atleti russi, colpevoli di non prendere posizione in una guerra che sta causando tante sofferenze.

La guerra iniziata da Putin verso l’Ucraina è entrata nella seconda settimana, con rinnovati attacchi da parte del Cremlino su tutti i fronti. Questi giorni hanno coinvolto anche il mondo dello sport e quello del calcio più nello specifico, con la decisione di FIFA e UEFA di sospendere la Nazionale Russa e le squadre di club dalle competizioni europee. Nel fine settimana, anche la Premier League ha mostrato il suo sostegno all’Ucraina nel fine settimana con le bandiere ucraine tenute in alto sugli spalti degli stadi.

Sabato, Mykolenko dell’Everton e Zinchenko del Manchester City sono usciti con le bandiere dell’Ucraina avvolte intorno a loro e prima della partita di campionato tra le loro due squadre. All’inizio di questa settimana invece, Mykolenko ha lanciato un attacco feroce contro i giocatori della Russia. In un post su Instagram, il 22enne ucraino ha criticato il capitano russo Dzyuba e i suoi compagni di squadra per non aver parlato contro l’invasione di Putin, sostenendo che saranno “rinchiusi in una prigione per il resto della loro vita”.

Nel frattempo, Zinchenko ha caricato una foto di Putin con la didascalia: “Spero che tu muoia della morte più dolorosa”. Post poi rimosso e scomparso da Instagram qualche minuto dopo.

Botta e risposta, “È il momento di mostrare le palle nella vita reale”

A rincarare la dose ci ha pensato la star ucraina del West Ham, Andriy Yarmolenko, che in una storia sempre su Instagram ha esortato i giocatori della Nazionale Russa a prendere posizione sulla guerra, tirando in ballo il famigerato sex tape di Dzyuba, dicendo: “So che ad alcuni di voi piace mostrare le palle davanti alla telecamera, ma ora è giunto il momento di mostrare le palle nella vita reale“.

La risposta del capitano della Russia non si è fatta attendere e, attraverso un post, ha ribadito la sua posizione in maniera molto dura. “Ad alcuni colleghi che stanno con il culo sul divano di una comoda villa in Inghilterra, voglio dire: non possiamo offenderci per queste cose, bisogna cercare di comprendere gli altri”.

La tensione è molto alta e la preoccupazione per l’evoluzione del conflitto anche. I botta e risposta tra calciatori ucraini e russi, purtroppo, non sono destinati a fermarsi qui.