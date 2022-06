Ultima possibilità per Mertens, il club azzurro non scherza: la svolta nelle prossime ore

By

Dries Mertens e il Napoli sono lontani dal trovare un accordo sul rinnovo, De Laurentiis però vuole provare a convincerlo.

Dries Mertens, acquistato dal Napoli nel 2013 dal PSV, dopo nove anni nel capoluogo campano sembrerebbe aver preso una decisione in merito al suo futuro.

Durante la stagione entrambe le parti hanno affermato pubblicamente di voler continuare insieme senza però passare mai alle cose formali. Il calciatore, tramite i suo legali, ha fatto una proposta alla società campana, le richieste sono altissime e il Napoli non sarebbe intenzionato ad accettare con questi termini.

Il belga, nei mesi scorsi, tramite i suoi legali, ha fatto sapere alla società che vorrebbe rimanere per altri due anni con un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione.

In più nella richiesta spedita dai suoi legali ci sarebbero una serie di bonus e di premi in caso di raggiungimento di determinati traguardi e una commissione di migliaia di euro per l’agenzia belga Stirr Associates.

Ultima offerta per Mertens: ecco i dettagli

De Laurentiis, in precedenza, aveva offerto 1,5 milioni di euro all’anno al giocatore che però ha rispedito al mittente l’offerta.

Il presidente del club però, dopo un periodo di riflessione, pare non abbia ancora mollato la spugna e vuole convincere Mertens a rimanere a Napoli ma abbassando le pretese economiche.

Recentemente è stata formulata una nuova offerta al giocatore che dimostra come la società tiene a lui e quanto conta nel progetto azzurro. Il patron avrebbe offerto 2.5 milioni di euro comprensivi di bonus.

Offerta che però Mertens non sembrerebbe aver pienamente accettato, infatti il numero 14 azzurro avrebbe chiesto una base di 2.5 milioni con un milione come bonus alla firma. Dalla società non è ancora giunta una risposta affermativa e le parti stanno continuando a trattare.