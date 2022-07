Sarri mette i bastoni tra le ruote alla sue ex squadra: vuole lui per la difesa

Il tecnico della Lazio Sarri si arma di furbizia durante questo mercato estivo e mette i bastoni tra le ruote alla sue ex squadra. Lo sgambetto potrebbe creare grossi problemi.

Gesto di furbizia da parte dell’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, che mette i bastoni tra le ruote alla sua ex squadra.

In questa sessione di calciomercato la sua Lazio gli ha fatto vari regali. Oltre alla permanenza di Sergej Milinkovic-Savic sono arrivati alla corte dei biancocelesti anche il portierino Maximiano, il giovane Cancellieri dal Verona, Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk e ben tre difensori centrali, il canterano del Real Madrid Gila, l’ex capitano del Milan Romagnoli e Casale, inseguito a lungo proprio dai partenopei.

Gli acquisti però non sono finiti perché il tecnico toscano vuole arrivare anche ad ingaggiare l’ex nerazzurro Matias Vecino, allenato durante la parentesi ad Empoli ed inseguito a lungo anche col Napoli, e nelle ultime ore sta anche cercando di offrire un contratto al giocatore che ha resto grandissimo con la maglia azzurra, cioè il belga Dries Mertens che ad ora non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli.

Lo sgambetto che complica i piani

Una mossa decisamente furba è proprio quella che sta mettendo in atto in questo momento. Sarri sa benissimo che il Napoli sta cercando Acerbi per sostituire Kalidou Koulibaly, partito alla volta di Londra per diventare un giocatore del Chelsea.

Acerbi è però anche nel mirino del Torino, che si priverà di Bremer, promesso sposo di una tra Inter e Juventus e che ha già annunciato il suo addio ai granata. In questo scenario la Lazio potrebbe fare uno sgambetto agli azzurri, cedendo Acerbi al Torino per non rinforzare una diretta concorrente alle zone alte della classifica.

Un Napoli che dopo lo smacco subito dalla Roma, che l’ha superata definitivamente nell’affare Dybala, e quello subito proprio dai biancocelesti nella corsa a Casale, rischia di subire un’ulteriore beffa perdendo anche un altro dei suoi obiettivi primari in difesa. Gli azzurri restano forti sul sudcoreano Kim del Fenerbache, ma anche lì la concorrenza è alta.

Una squadra quella partenopea che ora dovrà darsi da fare per sostituire al meglio i giocatori che ha perso in questa sessione di mercato, cosa che non è ancora riuscita a fare. Vedremo cosa succederà e come evolverà questa trattativa.