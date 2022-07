Bikini esagerato per Valentina Fradegrada: Lady Boateng infiamma Berlino

By

Valentina Fradegrada ha da poco lasciato l’Italia per seguire il marito a Berlino e l’influenza era già trovato il modo di infiammare la città indossando un un bikini esagerato…

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Valentina Fradegrada come una delle indiscusse protagoniste dei magazine di cronaca rosa, grazie anche al matrimonio che ha suggellato l’amore tra lei e cacciatore Kevin Prince Boateng. La nuova vita e nuova estate dell’influencer prende ufficialmente il via dopo tanta attesa e il successo per lei è già molto più che travolgente.

Lady Boateng, infatti, ha già trovato il modo di catturare l’attenzione dei media anche in Germania attraverso la condivisione di una foto che mette non si dica è diventata virale sui social network e che gli ha permesso di cavalcare così la cresta dell’onda.

Giorni bollenti e bikini esagerando per Valentina Fradegrada

L’attenzione dei web si concentra su Valentina Fradegrada nelle vesti della signora Boateng prende ufficialmente il via dopo il bellissimo matrimonio che la coppia si è concessa solo poche settimane fa, una cerimonia che si è tenuta anche del metaverso dove fan hanno avuto modo di seguire la scambio delle promesse dalle poltrone in prima fila.

L’influencer ha ufficialmente detto di all’Italia per seguire il marito a Berlino, qui dove Boateng è impegnato a livello calcistico già da tempo, qui dove la Fradegrada ha già trovato il modo di catturare l’attenzione dei magazine tedeschi condividendo un’immagine che in men che non si dica ha fatto il giro del web che ha lasciato tutti assolutamente senza parole… grazie anche al bikini esagerato che la modella ed imprenditrice ha indossato durante i giorni di caldo a famoso.

La moglie di Boateng da spettacolo in piscina

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo una foto che recentemente ha condiviso Valentina Fradegrada nella sua pagina Instagram, facendo sì una bella d’Italia ma mostrandosi tutta la sua bellezza in quella che è la nuova causa che lei e il marito Boateng condividono nel cuore di Berlino.

Nella foto in questione è possibile vedere Valentina Fradegrada con indosso un bikini da urlo e una bellezza stratosferica, insieme al suo ineguagliabile la b in evidenza… uno scatto che è men che non si dica i social network ma persino Berlino.