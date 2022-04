Francesco Coco si racconta: da bomber alla sua nuova incredibile attività

Dopo tanti anni rispunta Francesco Coco, ex giocatore di Barcellona, Inter e Milan. Non ha lasciato completamente il mondo del calcio, ma quello di cui si occupa oggi è assolutamente incredibile.

Cresciuto nelle giovanili del Milan con il quale ha disputato quattro stagioni a cavallo del nuovo millennio, Francesco Coco, da 15 anni oramai ha appeso le scarpette dal calcio al chiodo. Ha smesso prematuramente di giocare a grandi livelli vestendo, tra le maglie più importanti quelle di Inter, Milan e Barcellona.

Con i rossoneri ha vinto due Scudetti, uno alla prima stagione da professionista appena diciottenne. Poi il prestito al Barcellona e l’approdo all’Inter nell’ambito di un affare di mercato che porta in rossonero, Clarence Seedorf.

In nerazzurro viene accolto con grandi aspettative ma tra infortuni e rendimento altalenante, le attese non sono ripagate e la Coppa Italia vinta nel 2005 resta l’unica soddisfazione. Finita la sua esperienza calcistica Coco ha cambiato vita: ha viaggiato e si è dedicato ad alcune attività in cui aveva investito.

Cosa fa oggi Coco? Quello che scoprirai è sorprendente

Senza stress e lontano dai riflettori la nuova vita di Francesco Coco. Il calcio dà tanto ma in qualche modo toglie la libertà, quello che dal di fuori sembra un mondo dorato in realtà può, per alcuni, rappresentare una prigione come nel caso dell’ex terzino.

“Oggi è diverso: tutto è più soft, lineare. Più studiato anche. I calciatori usano i social, sono loro che fanno gli scoop di loro stessi. Sanno cosa dire, come dirlo. Meno spontanei ma più tutelati”.

Coco però non ha completamente abbandonato il mondo del calcio, infatti l’ex calciatore ha aperto una scuola calcio a Napoli.

L’ex Milan ha spiegato perché ha voluto aprire una scuola calcio a Napoli pur abitando a Milano: “È la piazza più brasiliana d’Italia, l’unico posto dove vedo ragazzini giocare ancora per strada con qualsiasi cosa. Calcio con le lattine, con le bottigline di plastica. Si divertono e tirano fuori l’estro che altrove manca. Vederli in strada mi riporta indietro nel tempo e mi emoziona”