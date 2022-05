By

Incredibile quello che sta succedendo nel mondo del calcio, un terremoto coinvolge il club: la scelta del presidente di mollare tutto ha sconvolto i tifosi e non solo



Nel calcio si sa, di stranezze e follie se ne vedono di tutti i colori.

Dalle imprese più sorprendenti a clamorosi fallimenti sino ad arrivare a scelte alquanto discutibili da parte di presidenti ed allenatori.

Di cose che hanno spiazzato tutti, dai tifosi agli esperti del settore, ne sono successe a bizzeffe, nel bene e nel male.

A rendersi protagonista di alcuni dei più famosi “colpi di testa” del calcio sono gli allenatori.

Scene più divertenti come la corsa di Mazzone sotto la curva dell‘Atalanta al gol del 3-3 nel derby contro il suo Brescia, si sono alternate a veri e propri scandali come il famoso schiaffo di Delio Rossi a Ljajic ai tempi della Fiorentina.

Chiaramente non solo gli allenatori, anche i presidenti si sono spesso resi protagonisti di alcuni dei momenti più clamorosi della storia del calcio.

Personalità focose con il potere massimo all’interno delle società le cui decisioni spesso e volentieri hanno scioccato tutti creando anche forti tensioni.

Estremamente noti sono per esempio gli esoneri dell’ex presidente del Genova Preziosi, esoneri che molto spesso hanno spiazzato tutti poichè arrivati in momenti della stagione positivi o quantomeno che non giustificavano un addio.

Questi sono solo alcuni dei momenti più iconici della storia più o meno recente del calcio italiano ma quello che sta succedendo nelle ultime ore ha davvero del clamoroso.

Il comunicato che ha spiazzato tutti: quale sarà il futuro della squadra?

Tutto si può pensare che possa succedere fatta eccezione per questo.

Quello che sta succedneo a Benevento ha davvero dell’incredibile: il presidente Oreste Vigorito ha formalmente comunicato l’addio al club.

Una scelta scioccante che ha spiazzato tutti, dai tifosi al sindaco, arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Alla base ci sarebbe uno striscione di protesta esposto da alcuni tifosi beneventani in cui veniva chiaramente chiesto all’attuale presidente di lasciare la società dopo la mancata promozione in Serie A di questa stagione.

“Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo del Benevento non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo campionato”, questo l’inizio del comunicato di Vigorito per lasciare il club.

Immediata la risposta del sindaco Mastella che ha così dichiarato: “La città di Benevento, attraverso me, chiede al presidente Vigorito di restare al suo posto, di continuare ad essere il presidente della squadra di calcio che negli ultimi anni tante soddisfazioni ha regalato al popolo beneventano e sannita”

Una situazione esplosiva che verrà risolta solo da un incontro tra le parti che avverrà a breve e che sancirà il destino prossimo del club sannita.