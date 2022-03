Kevin Prince Boateng si sposa per la terza volta: ecco chi organizzerai il suo matrimonio

Kevin Prince Boateng convola a nozze con la fidanzata Valentina Fradegrada… e il mistero dell’oro giorno speciale la coppia ha scelto il miglior wedding planner attualmente sul mercato.

Continua a gonfie vele la bellissima storia d’amore dell’ex marito di Melissa Satta e la modella ed influencer Valentina Fradegrada, i due sono usciti allo scoperto non molto tempo fa e recentemente si sono concessi una bellissima vacanza lontano dall’Italia e che sarebbe stata l’occasione perfetta per il calciatore ti ha fatto così la sua proposta alla giovanissima fidanzata.

A confermare quanto detto è stata la stessa influencer attraverso una breve intervista rilasciata alla relazione di Golssip.

Kevin Prince Boateng per la terza volta sull’altare

Ebbene sì, i rumors lanciati dai vari magazine di cronaca rosa sono stati finalmente confermati dalla fidanzata di Kevin Prince Boateng al portale sopracitato.

Recentemente Valentina Fradegrada ha sfoggiato un bellissimo anello nella sua mano sinistra che ha lasciato intendere come il calciatore avesse fatto la sua proposta di matrimonio, rumors che non primo momento non sono stati confermati dalla coppia che ha preferito mantenere il massimo riserbo sui loro piani futuri… progetti che per entrambi diventano finalmente realtà, pronti così a sbandierare tutto ai propri fan.

Chi organizzerai il matrimonio di Kevin Boateng e Valentina Fradegrada?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a rivelare tutto nel dettaglio circa le imminenti nozze è stata proprio Valentina fradegrada alla redazione del portale Golssip.

In Particolar modo, durante l’intervista al magazine questione la giovane modella e fidanzata di Kevin Prince Boateng ha rivelato il nome della wedding planner che si occuperà dell’organizzazione del loro matrimonio: “Oltre alla location, che non vogliamo ancora svelare, sono due: affidarci al prezioso aiuto di Enzo Miccio, wedding designer, che ci sta supportando in ogni nostra scelta, e sposarci non solo nella realtà ma anche nel Metaverso. Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri fans”.