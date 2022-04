Juventus, occhi puntati sul talento della Serie A: il retroscena che coinvolge l’ex bianconero

By

La Juventus pensa già al prossimo mercato estivo: sono tanti i nomi dei calciatori sondati dalla dirigenza bianconera – uno in particolare ha attratto l’interesse del club e potrebbe atterrare a Torino, grazie anche alla complicità di un ex bianconero con cui ha avuto un avvicinamento.

Juventus, il mercato estivo si avvicina: i colpi e le cessioni in vista

La Juventus vuole blindare il quarto posto in classifica, ma per farlo dovrà restare concentrata fino alla fine del campionato. Inoltre, i bianconeri ambiscono alla vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Inter il prossimo 11 maggio.

Oltre che agli obiettivi stagionali, la Juve pensa che anche al mercato estivo: sono diversi i movimenti che si porteranno a termine – tra tutti il tanto discusso addio di Dybala, che saluterà l’Allianz Stadium e non rinnoverà. In dubbio anche il futuro di De Ligt, che dovrebbe partire in estate e portare una grande somma nelle casse del club.

Galeotta fu la cena, le sue parole sono chiarissime

Un giocatore in particolare è entrato nelle grazie della dirigenza bianconera, la quale stravede per lui. Per un singolare motivo potrebbe esserci un avvicinamento e la trattativa può concretizzarsi. Il giocatore in questione è Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo.

Il calciatore ha commentato in un’intervista l’interesse che i bianconeri hanno mostrato per lui con le seguenti parole: “Il loro interesse sicuramente fa piacere, questo è certo. Con Marchisio avevamo fatto una cena tra amici al suo ristorante, mangiando tra l’altro molto bene. Sicuramente fa piacere, ma ora non è il momento di pensare a certe cose. Penso solo a finire bene la stagione, poi quest’estate si vedrà”.

Delle parole che lasciano intendere una certa vicinanza tra Frattesi e Marchisio, il quale potrebbe rivelarsi una figura chiave per avvicinarlo alla Juventus. Il centrocampista del Sassuolo ha inoltre escluso un suo approdo in un club estero, dunque la strada bianconera si fa sempre più concreta.