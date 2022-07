Theo Hernandez, svelata la decisione incredibile di Pioli: ecco come cambia lo spogliatoio

Il Milan e Theo Hernandez si preparano in vista della prossima stagione: la decisione di Pioli sul ruolo del francese all’interno dello spogliatoio ha sorpreso tutti.

I rossoneri proveranno a confermarsi Campioni d’Italia e ad arrivare più avanti possibile in Champions League. Molto dipenderà dai colpi di calciomercato che Maldini e Massara riusciranno a chiudere in questa sessione.

Il Milan ha da pochi giorni iniziato la preparazione estiva in vista della prossima stagione che prenderà il via il 13 agosto a San Siro contro l’Udinese. I rossoneri la affronteranno da Campioni d’Italia, e quindi di conseguenza partiranno di diritto come la squadra da battere. Nonostante questo, anche per via dei colpi di calciomercato messi a segno fino a ora, Inter e Juventus sono indicate da tutti come le favorite.

Tra i giocatori che più sono stati decisivi nella cavalcata dell’anno scorso e che vogliono trascinare il Milan ancora più in alto c’è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese ha rinnovato a febbraio il suo contratto con i rossoneri fino al 2026 dimostrando in molte occasione un grande attaccamento alla maglia nonostante le richieste di molti top club europei.

L’ex calciatore del Real Madrid nonostante la giovane età (classe 1997) è cresciuto molto dal suo arrivo in Italia e sta piano piano diventando sempre più un leader della squadra. Attraverso un post su Twitter ha voluto anche dare il benvenuto al primo vero acquisto di questa sessione del Milan: Divock Origi. Un messaggio che sicuramente farà piacere all’attaccante belga, pronto a inserirsi nel migliore dei modi nei meccanismi di gioco di Pioli.

Milan, ormai non ci sono più dubbi: ecco le gerarchie

Nonostante fosse solamente alla sua terza stagione con la maglia del Milan, Theo Hernandez ha già indossato per ben quattro volte la fascia di capitano: in Coppa Italia contro il Genoa e in campionato contro Roma, Venezia e Spezia. Con l’addio di Alessio Romagnoli, i ranghi del terzino francese aumenteranno dalla prossima annata. Pioli ha infatti deciso di nominarlo vice-capitano della squadra, dietro solo a un altro terzino: Davide Calabria.

Il classe 1996 prodotto del settore giovanile del Milan erediterà la fascia e diventerà ufficialmente il nuovo capitano. Nella partita contro il Sassuolo Calabria ha già raggiunto le 184 presenze con la maglia rossonera, ormai una vera e propria seconda pelle per lui. Se però Pioli ogni tanto gli volesse preferire Florenzi, ecco che allora la fascia finirebbe sul braccio del francese tanto voluto da Paolo Maldini. E chi lo sa che, dopo tanti anni e con le dovute proporzioni, proprio Theo Hernandez non possa essere il vero erede di quel giocatore che con i rossoneri ha vinto tutto diventando leggenda.

Solo il campo parlerà ma questa decisione di Pioli conferma tutta la stima e la fiducia che non solo l’allenatore ma tutto il mondo Milan ripone nel suo terzino sinistro.