Alta tensione in casa Lazio: la lite furiosa con Lotito avviene in pubblico, sotto gli occhi di tutti

Clima molto teso in casa Lazio: i biancocelesti sono al centro dei riflettori dopo una lite pesante che ha coinvolto Lotito ed un tesserato della società in pubblico in pieno centro a Roma.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è al centro delle discussioni dopo una pesante lite che lo ha visto protagonista: c’è alta tensione.

La Lazio è reduce da una stagione positiva chiusa con il quinto posto in Serie A. Il primo di Maurizio Sarri è iniziato con alcune difficoltà, ma la seconda metà di stagione è stata positiva e ha portato alla qualificazione in Europa League.

Ora l’obiettivo è quello di alzare l’asticella per creare una squadra più competitiva in grado di imporsi in Italia ed in Europa: sarà necessario l’intervento sul mercato, ma la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa.

In particolare, la priorità è legata ai portieri, dati gli addii di Strakosha e Reina: i nomi sul tavolo sono quelli di Vicario, Maximiano, Provedel e Sirigu.

L’attenzione, però, non è solo sul mercato: il focus, infatti, è anche sulle questioni societarie, con Lotito sotto ai riflettori.

Frattura aperta: è gelo totale tra Lotito ed il suo fedelissimo

Come anticipato, la Lazio è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa. Cancellieri, Marcos Antonio e Gila sono i primi colpi, ma ci saranno anche altri innesti. Oltre ai portieri citati in precedenza, il grande obiettivo è Romagnoli, parametro zero che sogna di trasferirsi nella sua squadra del cuore.

Tuttavia, ci sono anche delle vicende societarie che stanno tenendo banco. In questi giorni sta facendo discutere quanto accaduto dopo la presentazione ufficiale delle nuove maglie del club biancoceleste avvenuta in Piazza del Popolo. In seguito all’evento, infatti, Claudio Lotito e Igli Tare sono stati visti litigare molto animatamente.

Alla base del litigio, secondo varie indiscrezioni, ci sarebbe il nuovo ingresso societario apportato dal presidente biancoceleste: Angelo Fabiani. Il nuovo dirigente si occuperà della Primavera e della squadra femminile, ruolo che Tare ricopriva in precedenza.

Da qui sarebbero nate delle frizioni e si è subito pensato che potessero arrivare le dimissioni del DS.

Tuttavia, la Lazio ha fatto subito rientrare il caso tramite un comunicato ufficiale in cui ha smentito la presunta lite e ha ribadito la totale fiducia in Tare. Lo stesso Lotito ha dichiarato pubblicamente di contare sul direttore sportivo: “Il DS rimane al suo posto, non ha mai pensato alle dimissioni perché non ce ne sarebbe bisogno. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo”.

Caso rientrato immediatamente dunque, nonostante le testimonianze dei presenti parlassero di una lite molto accesa fra Lotito e Tare. Ad oggi, comunque, non ci sarebbero segnali di addio, anche se la situazione andrà monitorata con attenzione.