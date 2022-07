Sarri, l’addio è ufficiale: nessuno se lo aspettava, valigie pronte

Addio ad un passo in casa Lazio: i biancocelesti dovranno far fronte ad un cambiamento. Dirigenza al lavoro per il sostituto.

La società biancoceleste è pronta per affrontare un cambiamento: si cerca l’erede in tempi molto brevi.

La Lazio è reduce dalla prima stagione della gestione Maurizio Sarri. L’allenatore ha portato la squadra al quinto posto in Serie A, garantendo così la partecipazione alla prossima Europa League.

I biancocelesti hanno avuto alti e bassi nell’arco del campionato, ma sono comunque riusciti ad ottenere il primo posto alle spalle delle top 4. L’obiettivo ora è quello di alzare ulteriormente l’asticella per essere ancora più competitivi in Italia ed in Europa, ma sarà necessario un intervento sul mercato per rinforzare la rosa.

Intanto, la società deve fare i conti con un addio che porterà ad un cambiamento.

Addio ad un passo: la nuova meta è una sorpresa

Come anticipato, la Lazio necessita di rinforzi dal mercato. La dirigenza ha già chiuso le trattative per Marcos Antonio, Cancellieri, Casale e Gila, mentre è alla ricerca di due nuovi portieri. Con gli addii di Strakosha e Reina si è infatti aperta una vera e propria emergenza fra i pali: i nomi in lista per l’eredità sono Sirigu, Vicario, Maximiano e Provedel, mentre è in ribasso la pista che porta a Carnesecchi.

I nuovi innesti, però, non finiranno qui. Ci saranno anche altri rinforzi in base alle eventuali cessioni. Ad oggi, i big sacrificabili sono due: Acerbi e Luis Alberto, che potrebbero essere sostituiti da Romagnoli ed Ilic.

La società è anche impegnata su un altro fronte: un addio ha infatti lasciato Sarri senza attaccante di riserva. Muriqi, infatti, è ad un passo dalla cessione.

L’attaccante, che ha passato la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Maiorca, ha già la valigia in mano ed è pronto a salutare definitivamente la Lazio.

Nonostante si pensasse che potesse rimanere in Liga, ha deciso a sorpresa di trasferirsi in Belgio accettando la proposta del Club Brugge.

Ormai la cessione è ai dettagli e, di conseguenza, i biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo vice-Immobile. Il sogno di Sarri è Dries Mertens, svincolato dopo la scadenza di contratto col Napoli, ma il belga sogna di rimanere con la maglia azzurra. Un altro profilo gradito è Caputo, ma il dialogo con la Sampdoria sembra ormai definitivamente accantonato.

L’allenatore biancoceleste, dunque, aspetta il suo nuovo centravanti di scorta: sono attese novità nelle prossime settimane.