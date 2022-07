Tifosi in rivolta sui social contro De Laurentiis: l’hashtag diventa virale

Situazione caldissima in casa Napoli con i tifosi che sono in rivolta contro il loro presidente Aurelio De Laurentiis.

A Napoli è in atto una rivolta combattuta a suon di hashtag sui profili social della squadra partenopea.

Dire che i tifosi del Napoli siano scontenti del mercato effettuato finora dal club è un vero e proprio eufemismo. I soli arrivi di Mathias Oliveira e Kvaratskhelia, le gravi perdite di Insigne, Ospina e Mertens che non hanno trovato l’accordo per il rinnovo, e soprattutto le tante situazioni di scontentezza manifestate dai giocatori azzurri, da Fabian Ruiz a Matteo Politano passando per El Chucky Lozano e Zambo Anguissa, rischiano di smembrare una squadra che l’anno scorso ha lottato per lo scudetto praticamente fino al clamoroso tracollo di Empoli.

A tutto ciò si aggiungono anche le voci di un possibile addio del baluardo difensivo azzurro, Kalidou Koulibaly, adottato come vero e proprio figlio dalla città e che ora sembra essere in trattative con la Juventus.

I tifosi sono sconvolti da quest’ennesima voce che andrebbe a toccare un loro pupillo e additano tutto ciò ad un solo responsabile: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è considerato il comune denominatore di tutto quanto sta accadendo nella rosa partenopea e non si meraviglierebbero anche di un clamoroso addio di Luciano Spalletti prima dell’inizio della prossima stagione calcistica.

Una stagione che prometteva bene, data anche la qualificazione della squadra alla prossima Champions League, ma che tra mercato e mal di pancia sta iniziando nel peggiore dei modi.

Spopola l’hashtag #A16

In queste ore i social stanno impazzendo, i tifosi della squadra partenopea stanno intasando tutti i post pubblicati dai Social Media Manager azzurri con lo stesso commento:“#A16”.

L’hashtag che sta spopolando in questo momento sotto il Vesuvio ha uno scopo preciso che è quello di invitare Aurelio De Laurentiis a vendere il Napoli e a dirigersi a Bari, altra squadra di proprietà del presidente romano. A16 è infatti proprio il nome dell’autostrada che collega Napoli e Bari, su cui il presidente è invitato dai napoletani a viaggiare in direzione Puglia.

Accanto a questi commenti, oltre a offese gratuite e francamente risparmiabili, messaggi di “speranza” dei tifosi azzurri, che chiedono i rinnovi di giocatori in scadenza come Koulibaly e Mertens, ormai svincolato dal Napoli ma ancora senza una squadra. La situazione in casa Napoli è rovente, il rapporto tra i tifosi partenopei ed il presidente De Laurentiis è ai minimi storici e rischia di non risollevarsi mai più.