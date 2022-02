Gasperini, parole gravissime: “Speriamo che lo facciano saltare in aria!”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti: parole dai toni durissimi che hanno lasciato a bocca aperta.

Arrivano direttamente da Bergamo nuove pesantissime accuse da parte di Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta è stato spesso criticato per alcuni suoi comportamenti dentro e fuori dal campo: adesso le sue parole sono destinate a far discutere.

Nell’ultimo periodo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta faticando più del previsto rispetto a un’ottima prima parte di stagione. La Dea sta sicuramente pagando delle assenze fondamentali soprattutto nella zona offensiva, dove l’assenza prolungata di Zapata sta facendo la differenza. Oltre al gigante colombiano, che con tutta probabilità ne avrà fino al termine della stagione, stanno mancando all’Atalanta i colpi di genio di Ilicic e Muriel.

Gasperini, rimasto senza una vera punta di ruolo, sta provando a inventarsi soluzioni alternative per mettere in difficoltà gli avversari. La scelta di Koopmeiners falso nueve aveva pagato contro la Juventus grazie alla prestazione maiuscola del talento olandese che, pur non avendo il senso del gol di un bomber, è riuscito a muoversi bene con i compagni d’attacco. Nell’ultima sfida contro la Fiorentina però l’Atalanta non è stata mai veramente pericolosa dalle parti di Dragowski, palesando delle difficoltà evidenti in zona gol.

Proprio contro i Viola, Gian Piero Gasperini è stato espulso dall’arbitro per le vistose proteste a seguito del gol annullato a Malinovskyi. Dopo il silenzio stampa del post partita, l’allenatore dell’Atalanta è tornato sulla polemica non risparmiando accuse.

“È molto pericoloso per il calcio”: che attacco!

L’Atalanta si sente fortemente penalizzata dalle decisioni arbitrali visto che non è la prima volta che ciò accade. Anche dopo la sfida contro la Juventus terminata 1-1, il dg dell’Atalanta Umberto Marino ha commentato in modo piuttosto nervoso le spiegazioni dell’ex arbitro Luca Marelli, ora opinionista di DAZN.

Nella conferenza precedente alla partita di Europa League contro l’Olympiacos, Gian Piero Gasperini ha voluto sferrare un pesante attacco al Var. “Il gol di Firenze è solo l’ultimo. Il Var è diventato uno strumento pericolosissimo che incide sui risultati, le situazioni chiare vengono stravolte. Non si capisce se decide arbitro o a Lissone. Questo ti fa pensare male ed è la cosa peggiore per il calcio.” Dichiarazioni durissime che però hanno avuto un epilogo ancora più provocatorio. L’allenatore dell’Atalanta ha concluso: “Speriamo che gli inglesi dopo aver fatto saltare la Superlega facciano saltare pure il Var che se utilizzato in questo modo è uno strumento molto pericoloso per il calcio“.

Parole pesanti che faranno discutere, con l’Atalanta che è convinta di essere penalizzata oltremodo dalle decisioni arbitrali in questa stagione.