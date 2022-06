Allegri beffato, si infuria: un obiettivo di mercato sceglie un’altra squadra, lui non ci sta

La Juventus viene beffata sul mercato. Un obiettivo di mercato dei bianconeri ha scelto di trasferirsi altrove: Allegri cerca rinforzi.

L’allenatore bianconero aspetta rinforzi per la sua Juve: intanto, un obiettivo di mercato ha optato per una destinazione diversa.

La Juve è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. I bianconeri apporteranno diverse modifiche alla rosa attuale, soprattutto a causa degli addii a parametro zero di Dybala, Bernardeschi e Chiellini che hanno ridotto numericamente attacco e difesa.

L’intenzione è quella di costruire una squadra in grado di essere nuovamente competitiva in Italia ed in Europa: Allegri ha dichiarato esplicitamente come l’obiettivo sia lo scudetto.

Di conseguenza, sarà necessario un massiccio intervento sul mercato: tutti i reparti necessitano di ritocchi. Un obiettivo, però, è ormai sfumato: il giocatore ha scelto un’altra squadra.

Attaccanti cercasi: Juve beffata e opzioni ridotte

La Juve necessita di nuovi giocatori, ma per ora non ha ancora chiuso nessuna operazione (Pogba è vicino alla firma). Gli acquisti saranno legati alle uscite: in base alle cessioni, si deciderà che direzione prendere. Tuttavia, già adesso c’è la necessità di mettere mano a tutti i reparti. Oltre a Dybala, Bernardeschi e Chiellini, anche Morata ha lasciato Torino per tornare all’Atletico: i bianconeri non hanno esercitato il diritto di riscatto.

Di conseguenza, l’attacco necessita di rinforzi. Allegri vorrebbe un esterno per completare il tridente con Chiesa e Vlahovic, ma ance una punta che possa far rifiatare il serbo quando necessario.

Dalla fine della stagione, la Juve ha iniziato a seguire con interesse diversi profili, tra cui Di Maria e Zaniolo.

In particolare, l’argentino sembrava essere l’obiettivo principale, ma la trattativa si sta rivelando più complicata del previsto.

Un altro giocatore nel mirino era David Neres. Il brasiliano faceva parte dell’Ajax di ten Hag che stupì l’Europa eliminando il Real e la Juventus stessa. A gennaio si è trasferito allo Shakhtar, ma non ha mai avuto l’occasione di mettersi in mostra a causa della guerra in Ucraina.

Diversi top club hanno continuato a monitorarlo e il suo nome era anche in orbita Juve.

I bianconeri non hanno mai avviato contatti diretti con il club ucraino, ma teneva in considerazione il giocatore.

Tuttavia, questa possibilità è ormai sfumata definitivamente.

David Neres, infatti, ha scelto di trasferirsi al Benfica. I portoghesi si sono mossi con largo anticipo rispetto alla concorrenza e sono riusciti a chiudere la trattativa velocemente. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e presto arriverà l’ufficialità.

La Juve, dunque, dovrà cercare altrove. Il primo nome resta quello di Di Maria, ma Zaniolo rimane il sogno.