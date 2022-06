Le dichiarazioni di un ex giocatore azzurro fanno discutere: “Alla Juventus…”

In casa Napoli hanno fatto discutere e non poco le dichiarazioni rilasciate da una delle leggende del calcio italiano: le sue parole sulla Juventus preoccupano e non poco i tifosi partenopei.

Luciano Spalletti si prepara alla prossima stagione alla guida del Napoli con tante grane da risolvere: il calciomercato potrebbe scombussolare i piani dell’allenatore di Certaldo.

Il calciomercato estivo sta per prendere ufficialmente il via: mentre alcune squadre stanno già annunciando i primi colpi in vista della prossima stagione, altre stanno lavorando in sordina. In quest’ultimo gruppo c’è sicuramente il Napoli, che si appresta a iniziare la seconda annata con Luciano Spalletti in panchina. L’allenatore di Certaldo avrà però probabilmente un compito più difficile, ecco perché.

Innanzitutto il Napoli dovrà affrontare dopo due anni di astinenza la Champions League, una competizione affascinante ma allo stesso tempo molto difficile e dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale. Inoltre gli Azzurri dovranno fare i conti con alcuni stravolgimenti all’interno della rosa. Chi lascerà sicuramente a partire dal 30 giugno sono due bandiere come Ospina e Insigne, oltre ad altri giocatori come Ghoulam, Malcuit, Ounas e Tuanzebe.

In bilico però ci sono altre situazioni: in primis quella di Mertens, che rimarrà solo in caso di un importantissimo decurtamento dello stipendio. Da valutare c’è anche il futuro di Fabian Ruiz, Zielinski e Osimhen, che hanno tante richieste soprattutto in Inghilterra e in Spagna. Politano e Demme hanno chiesto la cessione, con il nuovo Valencia di Gattuso molto interessato a loro. Insomma, tante problematiche che il Napoli dovrà affrontare e risolvere nel più breve tempo possibile.

Un altro idolo dei tifosi alla Juve? Ecco le parole dell’ex fuoriclasse del Napoli

Non è finita qui però, perché i tifosi partenopei rischiano di salutare anche un giocatore che ha rappresentato un’autentica bandiera negli ultimi anni: Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese diventerebbe ufficialmente il capitano del Napoli nella prossima stagione, ma non è da escludere una sua cessione imminente. La differenza tra la domanda del suo entourage e l’offerta del presidente De Laurentiis è ancora ampia, e il contratto in scadenza nel 2023 obbliga a trovare una soluzione.

Su di lui ci sarebbe il forte interessamento della Juventus, che dopo l’addio di Chiellini sogna di strappare al Napoli un altro dei suoi migliori giocatori. Sulla questione è intervenuto una leggenda del calcio italiano e degli Azzurri, Gianfranco Zola, che ha parlato così del possibile approdo di Koulibaly in bianconero: “Con De Ligt formerebbe una coppia fantastica. Chi li supera quei due? Certo, mi dispiacerebbe un po’ per il mio Napoli. Bisogna vedere quali sono le intenzioni del presidente De Laurentiis: sostituire un giocatore così non sarebbe semplice”.

Insomma, non è un mistero il fatto che Koulibaly sia uno dei giocatori più amati e un simbolo per i tifosi partenopei. L’augurio per loro è che si possa presto trovare un accordo per non rischiare di rivivere una situazione simile a quella di Higuain sei anni dopo.