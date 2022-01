Altro che Juve o rinnovo! Romagnoli ha l’accordo con un altro top club di Serie A

Romagnoli e il Milan si stanno per dire addio: il capitano rossonero è in scadenza e avrebbe già l’accordo verbale con un altro top club di Serie A.

Le strade tra Alessio Romagnoli e il Milan sembrano a un passo dal separarsi: infatti i rapporti tra il procuratore Mino Raiola e la dirigenza rossonera sono arrivati ai minimi termini. Romagnoli avrebbe già dato la disponibilità a trasferirsi in una delle rivali dei rossoneri in Serie A, ma non si tratta della Juventus: ecco i dettagli.

La maledizione dei parametri zero si è abbattuta sul Milan in queste due stagioni. Dopo aver perso nella scorsa stagione sia Donnarumma che Calhanoglu senza incassare nemmeno un euro, la storia sta per ripetersi. Franck Kessié, visto il punto di non incontro trovato con la società sulla questione ingaggio, potrebbe presto firmare l’accordo con il Barcellona di Xavi.

Ma c’è ancora un altro giocatore che a giugno 2022 terminerà il proprio contratto con i rossoneri: Alessio Romagnoli. Il difensore e capitano del Milan, nonostante le parole al miele usate sempre nei confronti del club, è a un passo da lasciarlo. Lo stipendio attuale di Romagnoli si aggira sui 5,5 milioni di euro a stagione, che lo rendono il secondo giocatore più pagato della rosa.

Essendo stato scavalcato nelle gerarchie difensive di Pioli da Kjaer e Tomori, il Milan è intenzionato comunque a rinnovare il capitano rossonero ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali. La trattativa con Raiola sarebbe però tutt’altro che semplice e il giocatore avrebbe un’altra proposta importante dalla Serie A: i dettagli.

Romagnoli, la voglia di rilanciarsi in ottica Nazionale

Nonostante Romagnoli vorrebbe rimanere al Milan, la proposta del club rossonero non è stata gradita in termini economici. Infatti Maldini avrebbe presentato un rinnovo con uno stipendio decurtato esattamente del 50%, in linea con quelli percepiti dai suoi compagni di squadra. La richiesta di Mino Raiola, il procuratore del giocatore, partirebbe invece da un base di 3,5 milioni più bonus. Una situazione per nulla facile da risolvere, visto il contratto in scadenza a giugno e la politica dirigenziale dei rossoneri. Viste le difficoltà per il rinnovo, un’altra squadra di Serie A si sarebbe fatta sotto per l’acquisto del giocatore.

Si tratta del Napoli di De Laurentiis, deciso a regalare a Spalletti un difensore centrale mancino in più per aumentare la qualità del reparto. Infatti Romagnoli nella squadra azzurra potrebbe comporre con Koulibaly una coppia di alto livello, capace di arginare tutti gli attaccanti in Italia e in Europa.

L’obiettivo principale di Romagnoli è giocare per conquistare di nuovo la Nazionale, e farlo in una piazza come Napoli potrebbe essere l’occasione giusta per ritornare nel giro di Mancini.