Juventus, nuova mossa per i bianconeri: arriva un campione del Real

Nelle ultime ore in casa Juventus il clima è di festa: l’arrivo a Torino di Vlahovic è vicino. Ma i bianconeri sognano di portare all’Allianz Stadium anche un giovane campione del Real Madrid e pare che l’affare possa concretizzarsi.

La dirigenza bianconera progetta la Juventus del futuro e, dopo l’arrivo di Vlahovic, non mancheranno altri grandi nomi che andranno a rafforzare la rosa.

Il progetto in casa Juventus è chiaro: rafforzare la rosa per tornare ad essere la squadra che negli ultimi anni aveva dominato la Serie A, con nove vittorie consecutive da record, e per riguadagnarsi un posto tra le più forti d’Europa. La squadra di Allegri è attualmente al 5° posto con 42 punti, ad un punto di distanza dalla zona Champions League. In Champions invece agli ottavi di finale dovrà vedersela contro gli spagnoli del Villarreal.

Affinché la squadra bianconera possa tornare ai livelli di un tempo, la dirigenza sta valutando varie opzioni e vari giocatori. Tra i nomi emersi c’è anche quello di un giovanissimo campione del Real Madrid, che nella squadra di Ancelotti non sta trovando il minutaggio che vorrebbe. Di seguito il nome e il profilo del giocatore.

LEGGI ANCHE –> Milan, che colpo! Il fantasista voluto da Pioli arriva dalla Premier League

Juventus, suggestione Real

La Juventus ha puntato gli occhi sul gioiello del Real Madrid. Il calciatore in questione è un giovane centrocampista che i bianconeri avevano già valutato e corteggiato la scorsa estate, ma il sogno all’ultimo non si concretizzò e il giocatore scelse i Blancos. Ma la sua attuale situazione a Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola e farlo approdare nel nostro campionato.

LEGGI ANCHE –> Azpilicueta lascia il Chelsea: un club di Serie A si fionda sullo spagnolo!

Il giocatore in questione è un centrocampista francese approdato la scorsa estate al Real dal Rennes per 30 milioni di euro.

Ecco il nome del centrocampista

Il calciatore in questione è il centrocampista francese Eduardo Camavinga, classe 2002. In questa stagione il gioiello francese ha totalizzato 21 presenze con la maglia del Real Madrid, segnando un gol e fornendo un assist.

Il centrocampista francese sarebbe perfetto per il centrocampo juventino, dato che in questa stagione gli attuali centrocampisti non stanno rendendo al livello atteso. Tocca attendere la prossima finestra di mercato per avere aggiornamenti più chiari, ma senza dubbio il nome di Camavinga accenderà il mercato bianconero. Occhio però anche all’interessamento del Liverpool, che vorrebbe strappare il giovane francese ai Blancos.