Isco, stretta finale: a breve l’annuncio ufficiale, social scatenati!

Il trequartista del Real Madrid Isco sembra sempre più vicino allo sbarco in Serie A. La squadra fa sul serio e il sì potrebbe arrivare in queste ore: social scatenati!

Con l’avvicinarsi della fine del calciomercato entrano in fermento tutte le trattative che fino ad ora erano rimaste in sospeso. Stretta finale per l’arrivo di Isco.

Come già detto di recente, il centrocampista malagueño è sempre più fuori dal progetto blancos, pronto ad abbracciare Mbappe il prossimo luglio.

Le due panchine nella supercoppa vinta dal Real testimoniano il periodo nero che sta vivendo il trequartista, che in stagione ha collezionato solo 247 minuti.

L’ultimo post instagram del calciatore a tinte madrilene risale addirittura a 79 settimane fa, segnale di una crisi che va avanti ormai da 2 stagioni. Anche lo scorso anno, infatti, solo 8 volte su 25 è partito da titolare in Liga.

C’è anche stato un post polemico, nemmeno troppo celato, che diceva: “Dove gli altri vedono un centrocampista tecnico, io vedo un mago che insegna trucchi alle nuove generazioni”, alludendo alle sue grandi dote con il pallone tra i piedi.

Ormai il suo ciclo al Real è ampiamente terminato, e il giocatore è pronto alla sua nuova avventura.

Oltre le smentite, ecco lo scenario

Avevamo parlato dell’interessamento di Roma e Milan, ma sul giocatore sembra esserci forte la Fiorentina, che nelle ultime ore sta preparando l’addio a Vlahovic, in direzione Juventus.

Nonostante le smentite del DS Pradé di inizio gennaio, che etichettava la notizia come fake news, la situazione è nettamente cambiata in quel di Firenze, e per completare bene l’anno non basterà l’acquisto di Piatek.

Il polacco ha fatto benissimo il primo anno in Italia, subendo poi un calo clamoroso, e Isco potrebbe essere il mago (come lui stesso si definisce) giusto a far tornare la magia anche all’attaccante ex Genoa e Milan.

Le sue caratteristiche tecniche lo rendono perfetto per il modulo di Vincenzo Italiano, che potrebbe adattarlo a mezz’ala, ma anche spostarlo sulla trequarti con Torreira e Castrovilli più arretrati.

Con Piatek, Nico Gonzalez e l’appena arrivato dal Lille Ikoné, la Fiorentina formerebbe un reparto offensivo devastante, considerando che sta anche trattando per un altro colpo con un top club spagnolo.

Insomma, i viola vogliono iscriversi prepotentemente alla corsa alla Champions League, e per farlo vogliono rinforzare la squadra, rendendola competitiva per questo imminente finale di stagione. Vediamo se l’acquisto si concretizzerà nelle prossime ore o dovremmo aspettare ancora qualche giorno, magari definendo prima la cessione di Vlahovic.