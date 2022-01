Tottenham, un top player beffa Conte e va nel club rivale! Ecco il nome

Un top player della Premier League è prossimo a lasciare il Tottenham di Conte per approdare in un club rivale. Ecco il clamoroso addio che ha lasciato tutti a bocca aperta!

Il Tottenham si prepara a perdere una sua giovane promessa, che sbarcherà in un’altra squadra inglese per vivere una nuova avventura.

Il Tottenham di Antonio Conte è al 7° posto in Premier League: un risultato al di sotto delle aspettative del tecnico italiano, che con la sua mentalità vincente e grintosa pretende sempre il massimo. Nell’ultimo turno di campionato gli Spurs hanno perso in casa del Chelsea per due 2 gol a 0.

Oltre ad un momento non ottimale in quanto a risultati sul campo, la squadra di Conte deve far fronte anche all’imminente addio di un giovane giocatore che prometteva bene, ma che nel corso degli anni è andato a perdere protagonismo e determinazione, tanto da risultare spesso fuori dalla formazione titolare. Ecco di chi si tratta.

La carriera del centrocampista degli Spurs

Il giocatore in questione è un centrocampista arrivato a Londra nel 2015. Il centrocampista fu notato dal Tottenham quando indossava la maglia della squadra con cui è cresciuto: il MK Dons, che portò in Championship a suon di gol e assist. Le sue eccellenti prestazioni fecero sborsare al Tottenham 5 milioni di sterline: era fatta, per il giocatore si sarebbe trattato di un salto di categoria che gli avrebbe svoltato la carriera, per gli Spurs l’investimento a lungo termine di un astro nascente.

Il suo esordio avviene con Pochettino seduto in panchina ed è eccellente: le sue prestazioni come trequartista e i suoi numeri convinsero tutti. Ma solo inizialmente, perché con il tempo e il passare delle stagioni il giocatore ha garantito un rendimento incostante e altalenante, tanto che, con l’arrivo di Mourinho nel club si sente dire “Un giorno rimpiangerai il fatto di non essere arrivato al livello a cui potevi arrivare“.

Tottenham, occhio al mercato

Il giocatore in questione è Dele Alli e sarebbe entrato nel mirino dell’Arsenal. Il centrocampista in questa stagione è stato praticamente assente per via delle scelte tecniche di Antonio Conte. Il suo futuro è in bilico e il suo addio pare sempre più vicino.

Il club londinese, da sempre acerrimo nemico calcistico degli Spurs, vorrebbe beffare la concorrenza portando con sé il giocatore inglese. L’Arsenal è da tempo alla ricerca di un centrocampista da regalare ad Mikel Arteta: si è parlato di Douglas Luiz dell’Aston Villa, ma la trattativa non sembra promettere bene, dunque l’ulteriore opzione sarebbe quella di portare all’Emirates Stadium Dele Alli.