Asse Juventus-Fiorentina caldissimo! Commisso spinge per un clamoroso ritorno

Dopo la chiusura dell’affare Vlahovic, Commisso starebbe seriamente pensando di riportare alla Fiorentina uno dei giocatori più importanti della Juventus.

La Juventus ha annunciato l’ufficialità dell’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Quello di Vlahovic è solo l’ultimo dei tanti trasferimenti tra i due club: Commisso avrebbe infatti già messo nel mirino un giocatore da riportare nel capoluogo toscano.

Quello tra Juventus e Fiorentina è stato uno degli assi più caldi di calciomercato degli ultimi anni. Nonostante l’astio sempre manifestato da entrambe le tifoserie nei confronti dell’altra, sono stati molti i calciatori forti ad aver scelto proprio la rivale come step successivo per la loro carriera.

Da Baggio a Chiesa, tutti quanti sono stati ricordati come dei traditori e bombardati sempre da fischi una volta tornati al Franchi. Non c’è dubbio che ciò possa accadere anche per l’attaccante serbo classe 2000 Vlahovic che, nonostante le dichiarazioni d’amore al popolo di Firenze, ha scelto proprio gli acerrimi rivali.

Commisso, criticato e non poco dai tifosi per l’epilogo della vicenda, avrebbe però già in mente una contromossa per riportare alla Fiorentina un giocatore attualmente in forza alla Juventus. L’operazione è tutt’altro che infattibile e sarebbe una piccola vendetta sportiva per quello subito con Vlahovic: ecco i dettagli.

Una scelta che divide i tifosi della Fiorentina

L’operazione che ha fatto la Fiorentina con Vlahovic ha una doppia faccia della stessa medaglia: da un lato la cessione agli acerrimi rivali della Juventus, ma dall’altro la possibilità di incassare 75 milioni più bonus per un giocatore in scadenza a giugno 2023 e con nessuna intenzione di rinnovare.

Una grandissima plusvalenza che permetterà ai Viola di reinvestire sul mercato i soldi ottenuti dai bianconeri. Dopo l’acquisto dell’attaccante Arthur Cabral dal Basilea per 16 milioni di euro, Commisso avrebbe già in mente il prossimo colpo. Si tratta di un ex Fiorentina e, come per tutti, il suo passaggio alla Juventus è stato considerato un tradimento dai tifosi. Per questo motivo un suo ritorno sta dividendo la piazza.

L’obiettivo numero uno di Commisso sarebbe il ritorno di Juan Cuadrado alla Fiorentina. L’esterno colombiano è in scadenza di contratto con la Juventus e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. La Fiorentina sarebbe pronta a prendere Cuadrado a parametro zero e offrirgli un contratto equo al suo reale valore. Il colombiano d’altra parte, all’età di 33 anni, sarebbe contento di tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio e avere un ruolo da protagonista assoluto. Con il modulo di Italiano infatti, Cuadrado potrebbe giocare sulla fascia destra sia nel ruolo di terzino destro che di esterno alto nel tridente.

Commisso è sicuro di fare un colpaccio, mentre la maggior parte dei tifosi non gradirebbero un suo ritorno. La trattativa è in evoluzione ma le premesse per un altro affare tra Juventus e Fiorentina ci sono tutte.