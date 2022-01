Milan ecco il clamoroso sostituto di Kessié a centrocampo!

Il Milan si prepara a salutare Franck Kessié e vuole correre subito ai ripari: ecco il clamoroso nome del centrocampista che può sostituire l’ivoriano.

Il contratto di Franck Kessié con il Milan è in scadenza la prossima estate, ma il rinnovo non sembra un’opzione. I rossoneri hanno puntato un nuovo centrocampista di un top club di Serie A come possibile sostituto dell’ivoriano.

Il Milan si prepara all’importante sfida del derby contro l’Inter del prossimo turno di campionato: una sfida già in parte decisiva in ottica Scudetto. Ma in questi ultimi giorni di calciomercato l’attenzione della dirigenza rossonera è improntata alle trattative: prima di tutto sull’acquisto di un nuovo difensore da regalare a Pioli, ma gli occhi sono puntati anche su un nuovo centrocampista in ottica futuro.

Franck Kessié, è addio?

L’avventura milanista di Franck Kessié pare essere giunta ai titoli di coda. Il centrocampista ivoriano con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno e lascerà il Milan a parametro zero. I club di mezza Europa hanno messo nel mirino l’ivoriano: PSG, Barcellona e Tottenham. Tuttavia, anche in Italia vari club lo vorrebbero: Juventus e Inter hanno infatti sondato l’idea e vorrebbero farsi avanti.

Per queste ragioni il Milan vuole portarsi avanti e sta iniziando a muoversi per portare a San Siro un nuovo centrocampista.

Milan, ecco il nome del centrocampista scelto

Il Milan avrebbe scelto: a sostituire Kessié ci penserà un nuovo centrocampista in arrivo da un top club di Serie A. Il giocatore in questione è in scadenza a giugno 2023 e il suo rinnovo non sembra vicino.

Il centrocampista nel mirino milanista è Fabián Ruiz del Napoli. Il giocatore spagnolo ha già varie pretendenti, tra le quali lo scatenato Newcastle che vorrebbe portarlo in Premier League, ma il giocatore vorrebbe restare nel campionato italiano per riprendersi un posto nella nazionale spagnola.

Tra il Napoli e Fabián Ruiz c’è distanza: l’entourage del centrocampista avrebbe richiesto un oneroso aumentato di ingaggio, che il club partenopeo non ha intenzione di accontentare. Per questo motivo il giocatore ha iniziato a guardarsi intorno: l’opzione del Milan non gli dispiacerebbe e inoltre, con la partenza di Kessié avrebbe un ruolo da protagonista e un ingaggio più sostanzioso.