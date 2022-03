Atalanta e Juve, affari in corso: trattativa avanzata tra i due club

Atalanta e Juve stanno portando avanti una trattativa: i due club sarebbero già ai dettagli, ma manca ancora qualcosa prima della definitiva chiusura.

Il calciomercato è chiuso, ma alcuni club stanno già programmando la prossima stagione: è il caso di Atalanta e Juve, che sarebbero già ai dettagli per un’operazione.

La stagione sta per entrare nella fase cruciale: le ultime partite saranno fondamentali per stabilire il futuro immediato di alcune squadre. Tuttavia, alcuni club stanno già pensando al futuro: la programmazione è fondamentale per poter gestire al meglio il calciomercato estivo. Agire in anticipo, infatti, può permettere di guadagnare un vantaggio rispetto ad altre società che hanno nel mirino lo stesso calciatore.

Atalanta e Juve, che in Serie A si stanno sfidando per la qualificazione alla prossima Champions League, vogliono chiudere subito una trattativa per avere maggiore serenità durante il la prossima sessione di mercato: le due società sarebbero già ai dettagli.

Trattativa avanzata fra Atalanta e Juve

Atalanta e Juve hanno un occhio sul presente ed uno sul futuro. I due club si stanno dando battaglia a distanza per la qualificazione in Champions: i bianconeri sono riusciti ad effettuare un sorpasso quasi inatteso, ma i bergamaschi sono determinati per la rimonta. Inoltre, sono ancora in gioco nelle attuali competizioni europee: la formazione di Allegri deve disputare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Villareal (1-1 all’andata), mentre i nerazzurri hanno vinto il primo match contro il Bayer Leverkusen (3-2) in Europa League dopo aver eliminato l’Olympiacos ai sedicesimi.

LEGGI ANCHE -> Zaniolo, il futuro a Roma è un rebus: una squadra studia la mossa a sorpresa

Tuttavia, come anticipato, le attenzioni sono anche sul futuro. La Juve ha anticipato un processo di rinnovamento già a gennaio, cedendo degli esuberi per acquistare immediatamente Vlahovic e Zakaria. Anche l’Atalanta ha chiuso per un colpo inseguito per diverse sessioni di mercato: Boga.

Ora si pensa già alla prossima stagione: in particolar modo, i bergamaschi sarebbero vicini alla chiusura di un colpo dai bianconeri.

Questione di dettagli

Negli ultimi anni, l’Atalanta ha fatto della sostenibilità economica un mantra: sono state diverse le operazioni chiuse a basso costo che hanno reso ad alto livello. Inoltre, il processo di rinnovamento è sempre stato eseguito con metodo: le cessioni, infatti, hanno portato grandi plusvalenze.

LEGGI ANCHE -> Guerra Ucraina-Russia, racconto da brivido del calciatore: “Avevo in braccio mia figlia di 4 mesi”

La filosofia dei bergamaschi non cambierà nemmeno dopo l’ingresso dell’americano Pagliuca in società: la stabilità economica è cruciale. Per questo, i nerazzurri stanno già meditando un colpo in entrata dalla Juve, ma vogliono trattare sulle cifre.

L’operazione in questione è sì un acquisto, ma in particolar modo sarebbe un diritto di riscatto da esercitare: il nome è quello di Merih Demiral.

Il difensore turco è in prestito dai bianconeri, ma c’è un’opzione per il diritto di riscatto da attivare per €28 milioni. L’intenzione dell’Atalanta è quella di trattenere il giocatore poiché Gasperini lo ritiene troppo importante per la sua formazione. Inoltre, alcuni top club esteri avrebbero già messo gli occhi su di lui: il riscatto potrebbe portare ad una grande plusvalenza (sulle orme di Romero, riscattato e venduto al Tottenham).

In questo caso specifico, però, la volontà è quello di riscattare Demiral per poi tenerlo. L’Atalanta vorrebbe uno sconto sui €28 milioni pattuiti in estate: le due società sarebbero già in contatto per trovare la soluzione ideale per favorire la chiusura della trattativa.