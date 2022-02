Atalanta, il nuovo bomber viene direttamente dalla Serie A!

L’Atalanta è in cerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione: l’obiettivo della dirigenza è uno dei migliori attaccanti di questo campionato.

Gian Piero Gasperini ha chiesto alla società uno sforzo economico sul mercato per fare rimanere l’Atalanta ad alti livelli anche nella prossima stagione. Tra le richieste dell’allenatore orobico c’è un attaccante di Serie A in grado di far ammattire le difese avversarie.

Anche quest’anno l’Atalanta si è dimostrata come una delle squadre migliori di questo campionato. Arrivare anche in questa stagione tra le prime quattro sarà però ancora più difficile del passato. Inter, Milan e Napoli sembrano inarrivabili, tanto da ridurre la lotta con la ben più forte rosa della Juventus di Allegri.

Nell’ultimo turno le due squadre si sono affrontate e, nonostante le tante assenze, l’Atalanta è andata a un passo da una vittoria che sarebbe stata oro per la classifica. L’impressione però è che anche quest’anno la squadra di Gasperini lotterà fino all’ultimo per fare l’impresa per la quarta stagione di fila. L’infortunio di Zapata e la scarsa condizione di Muriel hanno però ridotto il numero di gol di una squadra che ha sempre avuto uno dei migliori attacchi del campionato.

Sono soltanto due i gol segnati nelle ultime quattro di Serie A, e anche per questo motivo Gasperini ha chiesto per la prossima stagione un attaccante con il senso del gol nel sangue: ecco i dettagli.

Il giocatore vuole l’Atalanta per fare il definitivo salto di qualità

I gol di un attaccante vero servono come il pane a questa Atalanta, e questo giocatore è stato in grado di segnarne ben dodici solamente nel girone d’andata di questo campionato. Gasperini lo considera il calciatore ideale per la sua idea di calcio: sa giocare per i compagni, è bravo a far salire la squadra ma anche ad attaccare la profondità, e vede la porta come pochi.

Si tratta di Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona e figlio del Cholo, allenatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante argentino ha avuto un grande miglioramento in questa stagione sotto la guida di Tudor, tanto da essere il miglior bomber della Serie A dietro solo a Immobile e Vlahovic. All’età di 26 il Cholito è pronto per il definitivo salto di qualità in una big, e un allenatore come Gasperini sarebbe l’ideale per esaltarne a pieno le caratteristiche.

Al termine della stagione Hellas Verona e Atalanta si incontreranno per limare i dettagli di un’operazione di mercato che ha tutte le carte in regola per essere conclusa.