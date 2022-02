Barcellona, mossa a sorpresa: mirino su due difensori top della Serie A

Il Barcellona sta già pianificando il proprio futuro: i blaugrana sono alla ricerca di rinforzi e ora il mirino si è spostato sue due difensori top della Serie A.

Probabilmente sarà uno dei club più attivi del prossimo calciomercato: il Barcellona è a caccia di colpi da regalare a Xavi. Gli occhi sono puntati sulla Serie A.

Il Barcellona è in ripresa dopo un inizio di stagione da dimenticare. Xavi ha ridato entusiasmo all’ambiente e sta risalendo la classifica. L’obiettivo, ovviamente, non può essere la vittoria del campionato (che sarà contesa da Real Madrid e Sevilla), ma sarà la qualificazione in Champions League. La missione pareva difficile, ma già ora i blaugrana sono riusciti a raggiungere il quarto posto con 39 punti raccolti in 23 giornate. Merito anche della vittoria straripante sull’Atletico Madrid e del pareggio al fotofinish nel derby contro l’Espanyol: il Barça vuole raggiungere il traguardo a tutti i costi.

Tuttaiva, il focus non è solo sul presente: la volontà del club, infatti, è quella di rinforzare la squadra tramite cessioni degli esuberi ed innesti mirati. Come noto, ai catalani piace molto Kessie, ma gli interessi in Italia non finiscono qui.

Barcellona, spesa in Serie A

Come anticipato, il Barcellona potrebbe essere uno dei club più attivi sul prossimo mercato. I blaugrana, in questi giorni, stanno chiudendo degli accordi di sponsorizzazione milionari che permetteranno di dare respiro ad un bilancio disastroso. In questo modo, la dirigenza spera di avere a disposizione abbastanza liquidità per poter condurre il calciomercato desiderato.

Saranno fondamentali le cessioni, ma anche un addio a parametro zero molto doloroso (e ormai quasi certo) come quello di Sergi Roberto, che permetterà di ridurre il monte ingaggi. Un altro possibile partente di lusso potrebbe essere Memphis Depay, che non è più centrale nel progetto come invece era con Koeman. Chi invece dirà sicuramente addio, salvo clamorose sorprese, è Ousmane Dembélé: il francese ha rifiutato il rinnovo e sarà svincolato a luglio. Il presidente del Barcellona Laporta sostiene che il calciatore abbia già un accordo con un altro club (alcuni indizi portano al Chelsea).

Con questo tesoretto, dunque, il Barça si appresta ad entrare in scena sul mercato estivo.

Occhi sulla difesa: piacciono due top della Serie A

L’obiettivo primario sembra essere Kessie: la dirigenza ha già avviato i discorsi con il suo entourage a partire da dicembre per ingaggiarlo a parametro zero. La trattativa non è semplicissima, ma al centrocampista piacerebbe trasferirsi al Barcellona.

Tuttavia, gli acquisti dalla Serie A potrebbero non finire qui.

Il club catalano, infatti, ha messo gli occhi su due difensori che, già in passato, sono stati accostati al Barcellona: Stefan De Vrij e Matthijs De Ligt.

Il difensore nerazzurro sta vivendo un periodo molto complicato, come dimostrato da errori pesanti nel derby e nel pareggio contro il Napoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e, al momento, non sono stati avviati dei colloqui per il rinnovo. Un accordo, in realtà, sembrava molto vicino prima della pandemia, ma le parti non hanno proseguito il discorso.

Data la situazione contrattuale, l’Inter non potrebbe chiedere una cifra pari al suo valore di mercato (che si aggira intorno ai €40 milioni): piuttosto che perderlo a zero, i nerazzurri potrebbero accettare anche un’offerta tra i €20 e €30 milioni. Inoltre, il fortissimo interesse nei confronti di Bremer potrebbe essere un’indizio per la partenza dell’ex Lazio.

Per De Ligt, invece, il discorso è diverso. Il difensore della Juve è uno dei pilastri della squadra e il valore di mercato è molto alto. L’ex Ajax, prima di passare in bianconero, è stato molto vicino al Barcellona, ma alla fine la trattativa è sfumata.

Proprio al momento della firma, però, si è vociferato di una possibile clausola pro-Barcellona: il club catalano, infatti, avrebbe la priorità in caso di addio dell’olandese e dovrebbe pagare €75 milioni. Si tratta di voci mai confermate, anche se l’interesse sembra non sia mai svanito.

Ad ora non risultano trattative già avviate, anche se il rapporto fra il Barcellona e l’agente dei calciatori (Mino Raiola) è molto positivo. Il procuratore dei difensori, infatti, ha avuto un colloquio abbastanza recente con il club catalano. Tuttavia, i blaugrana potrebbero acquistare uno solo dei due difensori: nei prossimi mesi queste piste potrebbero accendersi.