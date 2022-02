Juventus, sondato il sostituto se parte Alex Sandro: la decisione spiazza tutti

La Juventus avrebbe messo gli occhi su un terzino sinistro di qualità in caso di partenza di Alex Sandro a fine stagione. Ecco il clamoroso nome che già fa sognare i tifosi: il club potrebbe fare carte false pur di averlo!

Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Per questo motivo la dirigenza bianconera starebbe sondando alcuni nomi per sostituirlo.

Dopo i colpi nel mercato di riparazione la Juventus non sembrerebbe avere nessuna intenzione di fermarsi: in estate la dirigenza bianconera prevede ulteriori colpi di mercato. Certo, ci sarà da tener conto del budget a disposizione, ma alcune partenze potrebbe facilitare la situazione.

In particolare Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non si è ancora discusso il rinnovo: se non dovesse arrivare per i bianconeri la prossima estate potrebbe essere l’occasione giusta per fare cassa dal suo cartellino, invece che perderlo a parametro zero la stagione successiva. Il giocatore su cui la Juve avrebbe puntato gli occhi vale 31 milioni, un investimento importante a livello di prezzo, ma che non è impossibile da portare a termine.

Di seguito il nome del giocatore e del club che ne ritiene il cartellino.

Ecco il terzino che piace alla Juve

La Juventus avrebbe puntato gli occhi su terzino sinistro che sta facendo molto bene in Premier League. Il giocatore in questione è Kieran Tierney: il terzino sinistro 24enne è uno degli uomini fondamentali dell’Arsenal. I Gunners avevano iniziato male in Premier League, ma adesso sono una delle squadre più in forma del campionato inglese.

Il terzino gioca nel club londinese da tre stagioni ed è uno dei referenti della squadra. In questa stagione ha già disputato 18 partite, segnando un gol e fornendo tre assist. È un giocatore che si fa riconoscere per la pulizia e la correttezza sul campo, infatti compie pochissimi falli e di conseguenza riceve pochissimi cartellini.

L’identikit del giocatore

Kieran Tierney, oltre che giocare nell’Arsenal, milita anche nella nazionale scozzese. È cresciuto nelle giovanili del Celtic. Ha esordito nella prima squadra ad aprile 2015 nella gara contro il Dundee e nel luglio dello stesso anno in Champions League. Nel 2017 è stato uno dei protagonisti del “triplete” della squadra scozzese, che ha vinto il campionato, la Coppa di Scozia e la Coppa di Lega.

Si è trasferito all’Arsenal nell’agosto del 2019 per la cifra di 27 milioni, diventando così il calciatore scozzese più pagato di tutti i tempi.