Milan, spunta una nuova pretendente per Kessie: la mossa inaspettata del club

La “telenovela Kessie” sembra non aver mai fine: il centrocampista ivoriano del Milan ha una nuova pretendente dall’estero.

Kessie e il Milan si diranno addio a luglio, ma il centrocampista ivoriano non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Intanto, un altro top club si iscrive alla corsa.

È una storia che sembra non aver mai fine: Kessie ed il Milan si lasceranno al termine della stagione, ma ancora non si sa dove andrà il centrocampista. I rossonero sanno già che i margini per il rinnovo sono vicinissimi allo zero e si stanno già guardando intorno per il futuro sostituto (il preferito è Renato Sanches).

Dal lato del calciatore, invece, sembra esserci totale incertezza: le squadre che lo vorrebbero sono diverse, ma lui non ha ancora deciso la sua prossima destinazione.

Intanto, un altro top club si sarebbe interessato alla sua situazione.

Milan, nuova pretendente per Kessie

La storia è ormai più che nota: Kessie ha dichiarato in estate che avrebbe firmato il rinnovo ad inizio stagione, ma alla fine non è arrivata la fumata bianca. Troppo elevate le richieste del suo entourage per il Milan, che ha dei paletti da rispettare e che non intende violare per nessuno.

Come successo con Donnarumma e Calhanoglu, dunque, sarà addio a parametro zero salvo clamorose sorprese. I margini per riaprire la trattativa sono vicini allo zero e il Milan sta già cercando il sostituto da regalare a Pioli.

Kessie e i suoi agenti si stanno guardando intorno per scegliere la prossima avventura: al momento il Barcellona sembra in vantaggio, ma un’altra squadra si sarebbe inserita nella corsa.

Kessie, interesse dalla Premier League

Come anticipato, il Barcellona sembra essere il club maggiormente interessato a Kessie. Nei giorni scorsi si era parlato di fumata nera a causa delle richieste troppo elevate da parte degli agenti per le commissioni, ma in realtà la pista sembra ancora viva. Inoltre, la destinazione sarebbe molto gradita al calciatore. Ciò che è certo è che le parti si stanno già parlando.

In Italia si è parlato di Inter e Juve, ma entrambi i club non si sarebbero mossi concretamente. Inoltre, i nerazzurri hanno Frattesi come priorità e i bianconeri hanno già acquistato Zakaria in quel ruolo.

La nuova pretendente sarebbe un top club inglese: il Tottenham di Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter stima Kessie e secondo diverse voci lo avrebbe già voluto con sé in nerazzurro.

Conte ha espresso pubblicamente il suo pensiero: il Tottenham ha bisogno di un calciomercato da protagonista per poter competere con le altre regine della Premier League. L’arrivo di Kessie lo renderebbe sicuramente felice, anche se la concorrenza è molto agguerrita.