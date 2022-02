L’Atletico Madrid dice addio ad un top player: indiscrezione clamorosa lo porta in Italia!

L’Atletico Madrid si prepara a salutare un top player a fine stagione. Al giocatore scadrà il contratto e saluterà i Colchoneros. Ecco di chi si tratta.

Simeone è pronto a salutare un campione del suo Atlético Madrid a fine stagione. Il club di Madrid ha deciso con il giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

L’Atletico Madrid non sta vivendo una stagione da sogno. I campioni di Spagna in carica sono attualmente al quinto posto in classifica di Liga, a quota 39 punti, a meno 15 dai cugini del Real Madrid (che hanno però una partita in più). I Colchoneros sono reduci dalla scottante sconfitta in campionato contro il Barcellona per 4-2 e dalla vittoria nell’ultima giornata contro il Getafe (4-3), arrivata all’ultimo respiro al Wanda Metropolitano. In Champions League se la vedranno invece contro il Manchester United: un incontro da dentro o fuori che vale una stagione per entrambe le squadre, con la vecchia conoscenza e pericolo Cristiano Ronaldo all’orizzonte.

Il club madrileno pensa però già al mercato della prossima estate. Sono tanti i colpi attesi dai tifosi che sognano un cambiamento tra le file del club, per ritrovare il carattere e la grinta firmati dal Cholo Simeone.

Ecco il giocatore che può partire

Nel dettaglio, i dirigenti dell’Atletico Madrid stanno sondando la situazione di un giocatore in particolare. Il giocatore in questione era arrivato a Madrid nell’estate del 2020 e dopo due stagioni con i Rojiblancons avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto e di proseguire la sua carriera altrove. Fino al momento il giocatore ha disputato 69 partite, segnando 31 reti e fornendo 6 assist.

Il giocatore in questione è Luis Suárez, l’ex attaccante di Liverpool e Barcellona. Il calciatore uruguagio è con un piede fuori dall’Atletico e non sembra essere un’opzione una sua eventuale permanenza. Suárez interessa fortemente a diversi club della Premier League: in primis all’Aston Villa, che aveva provato a strapparlo all’Atletico già nel mercato invernale.

Il club allenato da Steven Gerrard sogna di riportarlo nel campionato inglese e di averlo come protagonista del proprio progetto del futuro. Anche l’Italia potrebbe rientrare tra le sue destinazioni, non è la prima volta infatti che viene accostato alle big della seria A. Tocca aspettare per capire le volontà del giocatore trentacinquenne, se continuare in un club competitivo e dei maggiori campionati in Europa o se decidere di tornare in Uruguay per ricongiungersi con la famiglia e le sue origini.