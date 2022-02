Juventus individuato il vice Szczesny: ecco cosa ha in comune con Mourinho

La Juventus è già al lavoro per il mercato estivo, come riporta il quotidiano portoghese “A Bola”, osservatori bianconeri hanno individuato il vice Szczesny: che cosa c’entra con Josè Mourinho?

I bianconeri si preparano al calciomercato estivo. Degli osservatori della società torinese sono stati avvistati al match fra Portimonense e Boavista, nel mirino un giocatore particolare.

La Juventus pensa al futuro e lo fa concentrandosi in ogni reparto. Così decide di pescare nella patria natìa di Josè Mourinho, trovando probabilmente una delle giovani promesse del calcio europeo più quotate tra i pali. Durante la partita valida per la ventiduesima giornata della massima serie portoghese e terminata 1-1, sugli spalti gli scout bianconeri stavano monitorando un giocatore in particolare: il portiere brasiliano del Portimonense Samuel Portugal. L’attuale portiere della Vecchia Signora, il polacco Wojciech Szczesny infatti, non convince più pienamente il tecnico Massimiliano Allegri.

Il contratto lega il giocatore fino a giungo 2024 e difficilmente andrà via prima. La società lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. Mentre il 27enne portiere, del club portoghese, recentemente ha firmato un nuovo contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria di 40 milioni.

Pronto a partire subito: l’alternativa

Più probabile è, invece, l’ipotesi di portare il giocatore classe ’94 a Torino come vice Szczesny. In modo di dargli il tempo di entrare negli schemi e nel campionato italiano con la giusta calma e consapevolezza.

Sarà dunque Mattia Perin, che ha il contratto in scadenza a giugno a lasciare a fine stagione. L’ex Genoa non ha trovato fin qua molto spazio e potrebbe decidere di andare a giocare altrove per avere più minutaggio a disposizione oltre che un ruolo da titolare.

Tra le possibili mete ci sono: Udinese, Lazio e Fiorentina. I viola però non assicurerebbero al giocatore un ruolo cruciale dato che l’attuale portiere Terraciano sta superando le aspettative di Italiano che potrebbe tenerlo come primo.