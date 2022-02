Inter anche la dirigenza è scontenta: l’ultima notizia fa tremare i tifosi

L’Inter ultimamente non se la passa bene e sia il tecnico che la dirigenza hanno manifestato il proprio scontento. La mossa successiva sarà decisiva: i tifosi iniziano a tremare, ma le indiscrezioni sembrano confermare tutto.

La società meneghina così come i suoi tifosi sono scontenti delle prestazioni di alcune pedine fondamentali della squadra, in particolare delle ultime uscite. La partita contro il Liverpool potrebbe essere l’occasione per far cambiare idea all’ambiente nerazzurro.

Occhi puntati quindi su Arturo Vidal: il centrocampista ha un contratto che lo lega all’Inter fino a giugno 2023. La società e il cileno sono davanti a un bivio: come da contratto, nella prossima stagione percepirà 9,5 milioni di euro, ma sempre come da contratto, L’Inter può chiudere con un anno di anticipo l’accordo pagando 4 milioni di euro al giocatore che lo svincolerebbero.

Arturo Vidal a 34 anni non si sente per nulla alla fine della carriera. Dopo aver giocato in quasi tutta Europa con le maglie di Leverkusen, Juventus, Barcellona, Bayer Monaco, il cileno vorrebbe provare l’esperienza di un altro grande campionato europeo: la Premier League. Le offerte non mancano in primis il Newcastle che sarebbe in grado di offrire al cileno un maxi ingaggio e rimangono alla finestra Aston Villa e Leicester.

Il futuro dell’Inter, tutti i nomi caldi

È chiara, quindi, la volontà del centrocampista, dopo aver giocato in Bundesliga, Serie A e Liga ora vorrebbe provare il campionato che ritiene più competitivo al mondo, la Premier League, prima di un ritorno in Sudamerica per chiudere la carriera.

La dirigenza avrebbe già i nomi per sostituire Vidal. Davide Frattesi, giocatore del Sassuolo già cercato a gennaio, è il nome in cima alla lista. Il classe ’99 vuole solo l’Inter e a giugno sarebbe pronto a trasferirsi a Milano.

Inoltre a giugno torna dal prestito alla Sampdoria Stefano Sensi. Tutto l’ambiente nerazzurro si augura che in questi mesi Sensi possa riprendersi fisicamente e tornare ad essere quel giocatore che era all’inizio della sua avventura sotto la Madonnina.

Già un suo ritorno alla forma top potrebbe essere considerato un acquisto. Un altro giocatore che si trova a un bivio è Roberto Gagliardini. Il giocatore quest’anno sta trovando poco spazio e sembrerebbe poco contento delle scelte di Inzaghi. L’Inter lo valuta intorno ai 12 milioni nei prossimi mesi si valuterà se rinnovarlo o metterlo sul mercato.