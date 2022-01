Calciomercato Hellas: Kalinic torna al gol, nuovi scenari per lui

Kalinic si è reso protagonista della ventitreesima giornata di Serie A, marcando il gol vittoria. La sua ottima prestazione sposterà gli equilibri di mercato?

L’attaccante dell’Hellas Verona è tornato a far male agli avversari con un gol da cecchino e una prestazione di carattere.

Fino a questo turno di Serie A, l’ultimo gol segnato da lui risaliva a settembre scorso. Il suo apporto alla squadra è stato quasi nullo, segnando solamente quattro reti da inizio stagione, complici vari infortuni e le scelte tecniche. Una situazione che ha messo in allarme sia il giocatore che la squadra che ne detiene il cartellino nel chiedersi se valga davvero la pena continuare il percorso assieme.

La risposta è tornata a darla il campo: quando entra può essere decisivo e dunque, può valere la pena continuare a scommettere su di lui.

Nikola Kalinic torna al gol con l’Hellas

Nikola Kalinic ha deciso la gara giocata nell’anticipo di venerdì sera tra Hellas Verona e Bologna, segnando il gol del 2-1 che ha regalato la rimonta alla squadra di Tudor. L’attaccante croato è subentrato nel secondo tempo e dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo è arrivato il tanto atteso gol, che mancava da troppo per un bomber del suo livello.

Al termine della partita, Kalinic ha voluto commentare con gioia quanto accaduto in campo: “Sono stato fuori 2 mesi per infortunio e non segnavo da tanto. Per me però non è importante il gol ma la vittoria della squadra. Giochiamo sempre a mille contro qualsiasi squadra e vogliamo vincere”

La prossima gara di Serie A: la sua occasione perfetta

La prossima gara di Serie A sarà molto importante per il Verona. L’Hellas dopo la sosta sfiderà allo Stadium la Juve di Allegri. C’è un dettaglio che non passa di certo inosservato: in questa partita mancherà lo squalificato Simeone. El Cholito ha rimediato la squalifica dopo aver preso il giallo contro il Bologna. Toccherà dunque a Kalinic scendere di nuovo in campo e mostrare tutto il suo valore.

Un’occasione da non perdere per far bene e rendersi protagonista dell’attacco dell’Hellas, in assenza del suo referente offensivo titolare.

Tudor mette l’attaccante sul mercato?

In ottica mercato si aprono spiragli per Kalinic, che avrà puntati su di lui gli occhi di molti dirigenti che osserveranno (momentaneamente) da lontano il suo minutaggio con la maglia dell’Hellas. Tudor sul suo futuro ha commentato: “Non gli posso dire niente dal punto di vista del mercato, valuteremo e decideremo insieme, con il club e il giocatore”.

Una squadra nello specifico ha da tempo puntato gli occhi sull’attaccante ex Milan: la Lazio di Sarri. Vedremo quale sarà il destino dell’attaccante croato, ma per il momento si gode il suo ritorno al gol.