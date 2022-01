Real Madrid, una stella è pronta all’addio: il retroscena

Un top player del Real Madrid pensa che la sua avventura con i Blancos possa essere giunta clamorosamente al termine. Ecco di chi si tratta.

Un attaccante importante del Real Madrid avrebbe deciso di lasciare il club di Carlo Ancelotti. Dopo due stagioni e mezza dal suo arrivo la situazione non si è rivelata quella sperata.

Al suo arrivo il Bernabeu lo accolse con clamore e con un’accoglienza che si dedica solo ai grandi campioni. Florentino Pérez pensava di aver trovato il suo nuovo galáctico dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ma il tempo e i fatti hanno mostrato che così non è stato.

Il giocatore in questione ha avuto a disposizione un minutaggio scarso da quando veste la maglia delle Merengues e per via della scarsa considerazione da parte di Ancelotti starebbe pensando di andare altrove, in club che possa tornare a valorizzare la sua qualità e consentirgli di giocare i minuti che merita.

Ecco l’attaccante in questione e la situazione nel dettaglio.

Real Madrid, Hazard è pronto a partire

Il giocatore che sarebbe prossimo a lasciare il Real Madrid è Eden Hazard. L’attaccante belga è arrivato nella capitale spagnola nell’estate del 2019 per la cifra record di 115 milioni: una somma da capogiro che fin da subito gli ha fatto percepire la pressione di dover fare bene a tutti i costi. Tuttavia, tanti infortuni, alcuni comportamenti poco professioni e le scelte tecniche di Zidane prima e Ancelotti poi hanno avuto come risultato un suo importante calo.

Nell’ultima partita degli ottavi di finale di Coppa del Re contro l’Elche Hazard è tornato a segnare: è stato suo il gol del 2-1 che ha consegnato la vittoria ai tempi supplementari e il passaggio del turno al Real Madrid. Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente, in quanto la sua situazione pare da tempo compromessa: in totale ha giocato solamente 60 partite (raramente dal primo minuto), segnando 6 gol.

Il Chelsea all’orizzonte

Purtroppo per l’attaccante belga nessuna squadra sembra essere prossima a voler fare follie per acquistarlo. Tuttavia, non è da escludere un interessamento del Chelsea: la sua ex squadra non ha dimenticato le prodezze realizzate da Hazard con la maglia dei Blues.

Se Lukaku, dopo tutte le polemiche delle ultime settimane generate dal suo malcontento, dovesse partire si aprirebbe la pista del suo ritorno a Stamford Bridge, lo stadio che lo ha reso grande e per il quale di sicuro sente la mancanza.