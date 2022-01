Il Napoli esce allo scoperto: scelto l’erede di Insigne

Il Napoli perderà Insigne, ma ha già trovato chi lo sostituirà: la scelta è ormai fatta, ecco l’erede dell’attaccante partenopeo.

Il Napoli è pronto a mettersi alle spalle l’addio di Lorenzo Insigne, ma grazie a Luciano Spalletti, il suo sostituto è già dietro l’angolo. Il nome è veramente eclatante, nessuno lo avrebbe immaginato.

Il Napoli al termine della stagione perderà uno dei simboli delle ultime stagioni, Lorenzo Insigne. L’attuale capitano degli azzurri infatti ha firmato un contratto che lo legherà al Toronto Fc per i prossimi 5 anni e mezzo. L’accordo con De Laurentiis non è stato trovato prettamente per ragioni economiche, e per questo motivo Luciano Spalletti perderà una pedina molto importante del suo scacchiere.

La società ha valutato diversi profili interessanti per sostituire il suo numero 24, ma il desiderio dell’allenatore toscano è stato quello di riavere con sé un suo vecchio pupillo. L’obiettivo del Napoli e di Spalletti è quello di aumentare sempre di più il valore della rosa per competere ad alti livelli in Italia e in Europa, e con questo acquisto i tifosi potrebbero veramente sognare in grande: ecco di chi si tratta.

Una scelta dettata dal grande rapporto umano instaurato con Spalletti

Nonostante le tante richieste sul tavolo, il giocatore in questione avrebbe scelto Napoli per motivazioni di cuore. Molte squadre avrebbero fatto carte false per accaparrarselo, ma il desiderio di continuare a giocare ad alti livelli e quello di riavere Spalletti come allenatore ha avuto la meglio su altre offerte. Ai tempi dell’Inter, disputò probabilmente due delle migliori stagioni della sua carriera e adesso è pronto a ritrovare il suo mentore. Ivan Perisic, esterno offensivo attualmente in forza all’Inter, sarebbe a un passo dal vestire la maglia del Napoli.

Il giocatore croato è in scadenza di contratto e arriverebbe sotto il Vesuvio a parametro zero. Perisic andrebbe a ricoprire il buco lasciato da Insigne colmando, seppur con caratteristiche diverse, un vuoto difficile da rimpiazzare. Spalletti lo ha chiamato più volte e sembra finalmente averlo convinto sul ruolo da protagonista che potrà avere in una squadra in crescita come il Napoli.

Perisic ha un grande ricordo di Spalletti: ai tempi dell’Inter infatti in due stagioni mise a segno 20 gol e fornì 19 assist, risultando come uno degli uomini centrali del progetto dell’allenatore di Certaldo.

Perisic, all’età di 33 anni, ha dimostrato di essere ancora un giocatore capace di spostare gli equilibri in una squadra. La sua prossima avventura al Napoli sarebbe pronta per iniziare e i tifosi non vedono l’ora di accoglierlo a braccia aperte.