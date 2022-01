Il Milan non molla la Premier League: trovato il sostituto di Kjaer

Il Milan è sempre alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer, che ha terminato anzitempo la sua stagione e potrebbe pescare nuovamente in Inghilterra.

Mercoledì 1 Dicembre 2021 è stata una data nera per il Milan, che ha sì conquistato i tre punti in casa del Genoa, ma ha perso per la restante parte della stagione un perno fondamentale della sua difesa.

Si tratta ovviamente di Simon Kjaer, che ha subito, contro i rossolbu, la rottura del legamento crociato. Come se non bastasse, anche Fikayo Tomori si è recentemente infortunato, anche lui al ginocchio e contro il Genoa, nella partita degli ottavi di finale di coppa Italia. Il difensore inglese, arrivato dal Chelsea lo scorso anno, ne avrà per circa un mese, ritornando a disposizione dei rossoneri qualche settimana dopo la prossima pausa nazionale.

La situazione del Milan è dunque di piena emergenza, con Romagnoli che è appena tornato dal covid, e che può essere affiancato dai soli Kalulu e Gabbia, che però non stanno garantendo prestazioni indimenticabili.

È necessario dunque, per i meneghini, correre ai ripari durante questa sessione di mercato che sta per arrivare al suo momento clou. Mancano infatti solo 10 giorni alla chiusura della finestra invernale, che è storicamente il periodo in cui si completano la maggior parte degli affari. Sembra, nelle ultime ore, esserci stata un’apertura da parte di un club inglese, che vuole liberarsi di uno dei suoi centrali di difesa.

Affare con lo United?

L’allenatore del Manchester United, Ralf Ragnick, che lascerà la panchina dei Red Devils per diventarne dirigente il prossimo anno, ha infatti in mente una grossa rivoluzione, che comprende diversi esuberi.

LEGGI ANCHE -> Scossa in serie A: stella del PSG pronta a sbarcare in Italia!

Nella recente riunione che il tecnico ha avuto con la società, ha evidenziato la sua intenzione di liberarsi di alcuni giocatori, che non rientrano più nel suo progetto tecnico. Tra i giocatori che il tedesco vorrebbe far fuori c’è il capitano dello United e difensore centrale della nazionale inglese, Harry Maguire, arrivato all’Old Trafford dal Leicester City nel 2019 per l’esorbitante cifra di 87 milioni di euro.

Cresciuto nelle giovanili dello Sheffield United, il 28 enne ha giocato anche al Wigan e all’Hull City, prima di accasarsi alle foxes, che l’hanno prelevato proprio dalle tigers per circa 13 milioni di euro. Al Leicester è stato per due anni, collezionando 76 presenze e 5 gol in tutte le competizioni, con prestazioni che hanno portato poi alla chiamata del club più titolato d’Inghilterra.

LEGGI ANCHE -> Clamoroso addio, il tecnico lascia all’improvviso: tifosi sconvolti

Con i Red Devils ha giocato 128 partite e segnato 6 gol, divenendone il capitano nel gennaio 2020, dopo la partenza di Ashley Young, che intanto si era accasato all’Inter.

Certo, il club e i tifosi non saranno contenti di privarsi del difensore più pagato della storia del calcio (davanti a De Ligt, per cui la Juventus ha speso 85 milioni di euro), ma Ragnick è stato preso per dei motivi ben precisi, e la sua programmazione non ha eguali nel calcio moderno.

Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione, inserendosi nel rapporto non idilliaco tra capitano e tecnico, e strappando ai Red Devils, magari a prezzo di saldo, uno dei suoi pezzi pregiati, difensore niente male e ancora nel pieno della carriera.