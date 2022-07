Attenta Atalanta, un ex potrebbe portare via due giocatori: la situazione

Dopo la stagione ricca di alti e bassi chiusa con la mancata qualificazione alle coppe europee l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a ritornare agli standard degli ultimi anni.

Per questo è in atto una piccola rivoluzione in casa orobica che porterà a Bergamo diverse facce nuove.

Oltre ai nuovi arrivi, però, i nerazzurri dovranno fare i conti con diversi addii.

Mercato complicato, ma la Dea vuole tornare grande

La stagione vissuta dall’Atalanta ha portato diversi malumori e la voglia di dar seguito ad un progetto portato avanti brillantemente negli ultimi anni. Per questo a Zingonia le porte saranno scorrevoli per permettere agli scontenti di cambiare aria e sostituirli con nuovi profili. Un candidato a lasciare l’Atalanta è il colombiano Luis Muriel. L’attaccante ex Sampdoria e Udinese ha reso ben al di sotto dei suoi livelli nell’ultima stagione e non sarebbe troppo contento di essere considerato quasi sempre a partita in corso. Su di lui si è mosso l’Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli. In caso di addio di Muriel l’Atalanta si fionderebbe su Andrea Pinamonti dell’Inter che nell’ultima stagione ha vestito la casacca azzurra dell’Empoli. Sul classe ’99 c’è anche il Monza ma la Dea sembra essere in netto vantaggio.

Occhio all’ex che vorrebbe prendere da Bergamo due suoi pallini

I cambiamenti nell’Atalanta non si fermano solo ai calciatori. In un primo momento si era addirittura pensato ad un addio di Gian Piero Gasperini con Tudor o De Zerbi come possibili sostituti. Il tecnico alla fine è rimasto in sella agli orobici per ritornare insieme ai fasti degli ultimi anni. Nell’estate che rivoluzionerà in parte i componenti nerazzurri è arrivato il direttore sportivo Tony D’Amico. Reduce dall’ottima esperienza all’Hellas Verona la famiglia Percassi e Stephen Pagliuca, nuovo socio dell’Atalanta, hanno scelto lui per il dopo Sartori. Proprio Giovanni Sartori, artefice del miracolo Atalanta grazie alle sue grandi intuizioni e alla gestione del mercato nerazzurro, ha trovato una nuova squadra: il Bologna.

In rossoblu Sartori vuole portare due giocatori della Dea. Si tratta di Josip Ilicic e Matteo Lovato.

L’attaccante sloveno non ha trovato molto spazio nell’ultima stagione, complici delle condizioni fisiche e mentali non ottimali. Sartori lo conosce bene e vorrebbe portarlo a Bologna per rilanciarlo. Per i felsinei sarebbe un acquisto sensazionale viste le doti tecniche di Ilicic certamente non inferiori a nessuno.

Nel mirino dell’ex ds orobico, però, c’è anche il giovane difensore Lovato. Sul classe 2000 c’è molta concorrenza, in primis da parte della Salernitana che vorrebbe inserirlo nell’affare Ederson. Oltre ai campani anche Hellas Verona e Fiorentina hanno chiesto informazioni sul giocatore in uscita dall’Atalanta.