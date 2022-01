Clamoroso addio, il tecnico lascia all’improvviso: tifosi sconvolti

Dopo anni di gloria e successi lascia inaspettatamente la squadra. Ecco di chi si tratta ed il punto della situazione.

Alcune storie d’intesa tra club e allenatore sembrano destinate a durare per sempre. Eppure, spesso in maniera del tutto impensabile, arrivano al capolinea: è quanto si sospetta in questo caso.

La mancanza di risultati e una posizione in classifica del campionato spagnolo non delle ottimali hanno fatto risuonare l’allarme. I tifosi, abituati ad una squadra agguerrita e tosta, chiedono di più.

Negli anni la squadra sotto la guida dell’allenatore ha raggiunto un livello da top club europeo, arrivando a vincere numerosi trofei: 2 volte la Liga (2013-14, 2020-21), 2 volte l’Europa League (2011-12, 2017-18), 2 volte la Supercoppa europea (2012, 2018), 1 volta la Coppa del Re (2012-13) e 1 volta la Supercoppa di Spagna (2014). Ha inoltre partecipato a due finali di Champions League. Traguardi che, prima dell’arrivo dell’allenatore, erano impensabili.

La crisi di risultati ha messo in dubbio tutti: dai giocatori alla panchina. Questa seconda parte di stagione sarà fondamentale per definire il futuro del tecnico, ma dall’aria che si respira, non si esclude che possa già prospettarsi un imminente addio e un cambio di rotta.

Simeone, è addio all’Atlético Madrid?

L’allenatore in questione è Diego Simeone, il tecnico argentino dell’Atlético Madrid. Simeone siede sulla panchina rojiblanca dal lontano 2011 e, come detto in precedenza, ha portato la squadra madrilena alla conquista di numerosi titoli. Nel corso degli anni ha creato una vera e propria filosofia calcistica: quella del sacrificio e del giocare “partido a partido” (“partita dopo partita”), perché solo così si può puntare in grande e restare focalizzati con umiltà sui propri obiettivi.

Al Wanda Metropolitano è nato un vero e proprio culto per la figura di Simeone, ma, se prima un suo addio era impensabile, ora come ora non sarebbe da escludere. In casa Atlético si respira un’aria di delusione, dovuta alla cocente eliminazione dalla Coppa del Re in casa della Real Sociedad (2-0). In Spagna le maggiori testata parlano di crisi con frasi come: “Simeone dà l’impressione non saper reagire e di aver perso il controllo”, “La situazione è sempre più insostenibile”, “L’Atlético non sa più vincere contro nessuna squadra” e molte altre che denotano un senso di smarrimento di fiducia nei suoi confronti.

Quale sarà la prossima squadra dell’allenatore?

Se Simeone dovesse lasciare l’Atlético non mancherebbero di certo le squadre che farebbero follie per averlo in panchina. Su tutte quelle di Premier League, che da anni fanno la corte all’allenatore argentino.

Ma occhio anche all’Italia: Simeone è familiare con il calcio italiano dopo il suo passato con le maglie di Inter e Lazio. La sua avventura all’Atlético da allenatore, dopo aver vestito la maglia rojiblanca come giocatore, dimostra che è un tecnico che dà peso ai colori del passato, dunque non sarebbe una pista da escludere. Inoltre, in Serie A gioca anche suo figlio Giovanni Simeone: un indizio in più per sospettare un suo eventuale approdo se la sua storia con il club madrileno giungesse al capolinea.