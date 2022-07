Bayern Monaco, il caso Lewandowski s’infittisce: il calciatore prende una decisione fuori dagli schemi

Robert Lewandowski potrebbe separarsi dal Bayern Monaco dopo stagioni ricche di gol e di trofei. La sua situazione, però, ha preso una piega del tutto inaspettata.

L’attaccante polacco ha dovuto, quindi, prendere una decisione per salvaguardarsi.

Il caso creatosi intorno al centravanti rischia di lasciare strascichi nell’ambiente bavarese.

Mercato da protagonista provando a trattenere Lewa

Tra le big d’Europa una delle protagoniste del mercato è sicuramente il Bayern Monaco. I campioni di Germania hanno portato a casa già diversi colpi di assoluto livello. Uno di questi è Sadio Mané, prelevato dal Liverpool per poco più di 30 milioni. Dall’Ajax sono arrivati Gravenberch, per circa 20 milioni, e Mazraoui a parametro zero. La dirigenza bavarese adesso ha messo nel mirino lo juventino Matthijs De Ligt per la difesa. I bianconeri chiedono oltre i 100 milioni, il Bayern vorrebbe spendere un po’ meno ma l’olandese resta l’obiettivo numero uno della difesa. A testimoniarlo la presenza a Torino di Hasan Salihamidizc, dirigente del Bayern Monaco ed ex calciatore di entrambe le squadre. Non si è ancora trovata una soluzione ma i tedeschi hanno nettamente scavalcato il Chelsea nella corsa a De Ligt.

I tifosi degenerano: Lewandowski prende una scelta netta e decisa

Aveva parlato negli scorsi giorni al quotidiano tedesco Bild un amico del centravanti polacco, Tomek Zawislak. L’amico ha affermato come Robert stesse vivendo questo momento con malessere: “Da quando Robert ha detto che non avrebbe rinnovato il suo contratto hanno iniziato a circolare alcune notizie false per creare risentimento nei suoi confronti“.

Inoltre, secondo quanto riportato da Sportowe Fakty, portale polacco, i tifosi tedeschi non hanno preso bene la volontà di Robert di lasciare il Bayern Monaco e negli ultimi giorni sarebbero pervenute all’attaccante diverse intimidazioni e minacce di morte. Per questo Lewandowski si è ritrovato costretto a prendere una scelta decisa. Il polacco ha fatto ritorno a Monaco di Baviera per iniziare la preparazione ma ha deciso di non portar con sé la sua famiglia. Il clima intorno alla sua situazione non lo lascia sereno e, fino a nuovo avviso, rimarranno separati. A questo punto una permanenza in Baviera sembra sempre più remota e il polacco attende solo una mossa da parte del Barcellona. I blaugrana, però, vivono un momento economico disastroso e il Bayern proprio per questo vorrebbe evitare pagamenti dilazionati.