Il dramma di Ivana Icardi dopo la gravidanza: “Nulla era come prima…”

Ivana Icardi torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media dopo una confessione scottante rilasciata in relazione al dramma personale legato alla gravidanza, ecco di cosa si tratta

Nel corso degli anni Ivana Icardi ha avuto modo di presentarsi anche al pubblico italiano a seguito della diatriba tra lei e la e la cognata Wanda per poi mettersi in gioco nella casa del Grande Fratello nel 2019.

Dopo la parentesi italiana la giovane Icardi ha avuto modo di mettersi in gioco in un altro reality, l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi ovvero Supervivientes qui dove ha conosciuto il padre della figlia Hugo Sierra. Proprio in relazione alla nascita della figlia Ivana Icardi ha voluto condividere con la stampa il suo dramma personale.

Ivana Icardi rompe il silenzio sulla gravidanza

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, solo pochi anni fa Ivana Icardi e subito è diventata un volto noto anche della televisione italiana a seguito della diatriba è nata tra lei, la cognata Wanda Nara e l’allontanamento del fratello Mauro del quale ha parlato in vari salotti televisivi come quello di Barbara D’Urso.

Successivamente, per lei sono arrivate varie avventure davanti le telecamere, tra le quali quella del Grande Fratello e successivamente a Supervivientes dove è nato il grandissimo amore con Hugo Sierra insieme al quale diventata genitore per la prima volta della piccola Giorgia. Nonostante la gioia per la nascita della figlia, per lei Icardi pochi mesi dopo sono arrivati in due drammi difficili da affrontare: primo fra tutti la separazione da Hugo Sierra e il cambiamento radicale del proprio corpo che si è subito mostrato diverso da quello che lei immaginava dopo il parto.

“Il mio ventre era diventato molle…”

In particolar modo, Ivana Icardi ha deciso di parlare del modo in cui ha visto cambiare il suo corpo dopo la nascita della piccola Giorgia, parlando del suo seno svuotato e completamente diverso ma allo stesso modo anche il suo fisico non era filo stesso rispetto al periodo precedente la gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi)

A confessare tutto stata la stessa Icardi attraverso le Instagram stories pubblicata nella sua pagina Instagram ufficiale: “Il mio ventre è diventato molle. Il mio ombelico non era mai stato così prima. Tutto è diventato più flaccido”. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi vari mesi dalla nascita della piccola Giorgia, Ivana Icardi ha confessato di essere attivamente impegnata su sé stessa nel tentativo di riconquistare la forma fisica di un tempo e rivedere nuovamente il suo corpo florido.