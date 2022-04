Juventus – Quello che è accaduto ha scioccato tutti: giocatore perde la testa, parole assurde

Il week end calcistico a ridosso della Pasqua è stato infiammato da un episodio veramente incredibile: i dettagli emersi stanno scioccando il web.

La Juve è stata bloccata sul pareggio dal Bologna, Milan e Inter hanno fatto bottino pieno e adesso la palla passa al Napoli.

I partenopei saranno impegnati nel durissimo match contro la Roma che giovedì ha conquistato le semifinali di Conference League con una grande prestazione.

Emozioni fino al novantottesimo

La gara tra Juventus e Bologna, giocata all’Allianz Stadium di Torino, regala emozioni a non finire. La Juve voleva dare continuità alla vittoria di Cagliari, i felsinei si sono confermati in un ottimo momento di forma e dopo il Milan hanno frenato anche la corsa dei bianconeri.

La Juve prova subito ad indirizzare il match facendosi vedere dalle parti di Skorupski. Prima con un calcio di punizione di Paulo Dybala, poi con un tiro dal limite di Danilo, schierato a centrocampo viste le tante assenze in mediana. Il secondo tempo è pimpante e sin dalle prime battute entrambe le squadre rischiano di sbloccare la partita. Il Bologna con Arnautovic, la cui girata termina di un soffio a lato; la Juventus con Rabiot che fallisce da pochi passi una ghiotta occasione su cross di Pellegrini. Al settimo minuto della ripresa il Bologna passa in vantaggio. Soriano verticalizza per Arnautovic che è bravo ad aggirare Szczesny e depositare in rete. I bianconeri provano subito a reagire con un tiro di De Sciglio, fuori di poco, e un colpo di testa di Danilo che si stampa sul palo.

Il giocatore perde la testa, volano accuse e insulti, ecco l’episodio che ha cambiato la partita

Al minuto ottanta del match dello Stadium accade l’episodio che cambia la partita. Morata involato verso la porta viene steso da Soumaoro. Dopo il controllo del VAR per un possibile penalty, l’arbitro decide di assegnare punizione dal limite espellendo il difensore rossoblu. L’espulsione scatena l’ira di Gary Medel che molto palesemente manda a quel paese il direttore di gara. Dopo i reiterati gesti del cileno, l’arbitro Sacchi decide, quindi, di espellere anche lui.

Il Bologna prende il secondo rosso nel giro di pochi minuti e Medel non ci vede più. L’ex Inter va faccia a faccia con il direttore di gara, i compagni sono costretti a trattenerlo e strattonarlo fuori. Durante l’uscita dal campo, il cileno ha applaudito ironicamente l’operato dell’arbitro e poi, rivolgendosi al quarto uomo, ha esclamato: “Por la Juventus, por la Juventus (Siete della Juventus)“.

La Juventus riesce a pareggiare con Vlahovic al 95′ e portare a casa un punto insperato. Medel, invece, rischia una lunga squalifica dopo quest’episodio che ha infiammato il sabato di campionato e che farà discutere per molto.