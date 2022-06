Botta e risposta Fabian Ruiz – Napoli: l’agente prende tempo, la società non ci sta

In casa Napoli vanno avanti le vicende legate ai rinnovi dei calciatori partenopei. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un’offerta all’agente di Fabian Ruiz che però chiede tempo per una risposta. Il motivo è incredibile!

Il contratto del centrocampista spagnolo scade, infatti, nel giugno 2023.

Il presidente non ha avuto mezze misure e, in conferenza stampa, ha detto la sua.

Le parti si sono incontrate, l’agente prende tempo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Sono diverse le tematiche da affrontare nello spogliatoio azzurro e una di queste è il rinnovo di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha disputato una buonissima stagione, confermata dai numeri che parlano di 7 reti e 4 assist in 32 partite di Serie A. ADL ha dichiarato in conferenza stampa che ha incontrato l’entourage del calciatore alla quale ha proposto un prolungamento di contratto, ecco le sue parole: “Fabian l’ho incontrato, abbiamo fatto una proposta a lui e ai procuratori, hanno risposto che ci avrebbero risposto in quindici giorni. Ma le due settimane non sono ancora passate“.

I procuratori dell’ex Betis, dunque, avrebbero preso due settimane di tempo per valutare la proposta del presidente del Napoli. Secondo Sky Sport, De Laurentiis ha offerto il prolungamento di un ulteriore anno, con scadenza quindi nel 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria. Pare che, però, le cifre non soddisfino appieno Fabian, da qui le due settimane di tempo chieste ad ADL.

Le parole del Presidente fanno capire tutto, il futuro è tutto in sospeso

Non è solo il rinnovo di Fabian Ruiz l’unica questione aperta al Napoli. Proprio in tema rinnovi, il futuro di due bandiere come Kalidou Koulibaly e Dries Mertens resta incerto. In occasione della conferenza stampa, De Laurentiis non ha risparmiato una frecciatina ai due senatori dello spogliatoio azzurro: “Sono due campioni importanti, cui io voglio bene, ma dipenderà da loro se sceglieranno soltanto la vile moneta oppure se vivere una realtà come Napoli possa essere un privilegio. Noi non vogliamo mandare via nessuno, ma non faremo follie per i giocatori“.

Con questo messaggio De Laurentiis ha voluto mettere le cose in chiaro per quanto riguarda i compensi dei calciatori. Messaggio indiretto, dunque, anche a Fabian Ruiz che, se non dovesse rinnovare, potrebbe essere messo nella lista dei partenti. Su di lui si era mosso tempo fa il Barcellona ma, adesso, anche la pista inglese potrebbe prendere corpo con Arsenal e Manchester United in prima linea per lo spagnolo.