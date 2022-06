Valentina Fradegata e Boateng pazzi di gioia: l’annuncio prima delle nozze

By

Valentina Fradegata e Kevin Prince Boateng si mostrano sui social network pazzi di gioia, il tutto grazie ad un bellissimo annuncio che ha scatenato il popolo del web.

Manca sempre meno alla celebrazione del matrimonio tra Boateng e la nuova fidanzata Valentina Fradegata, un amore travolgente che ha portato la coppia alle stelle travolti da una felicità mai vissuta prima d’ora per la quale hanno deciso di convolare a nozze il prima possibile contro ogni tipo di aspettativa da parte dei fan.

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo un annuncio che ha subito catturato l’attenzione dei media ed e follower dell’influencer e del calciatore.

Annuncio pieno di gioia per Valentina Fradegata Boateng

Solo pochi giorni fa Valentina Fradegata ha pubblicato una foto sul suo profilo parlando dell’imminente matrimonio con il calciatore nonché ex marito di Melissa Satta. La coppia sta vivendo un momento molto importante della propria vita così come gli stessi hanno avuto modo di spiegare in occasione della pubblicazione di varie interviste rilasciati ai magazine di cronaca rosa, parlando appunto delle imminenti nozze che si celebreranno nel mese di giugno 2022.

In particolar modo a tenere banco del mondo del web troviamo un nuovo messaggio condiviso da Valentina Fradegata e che in men che non si dica ha subito fatto il giro del web lasciando i fan e sostenitori della coppia a bocca aperta.

La grande notizia prima del matrimonio

Ebbene sì, a quanto pare Kevin Prince Boateng e la sua futura moglie Valentina Fradegata sono davvero pronti concedersi un nuovo inizio carico di emozioni così come confermato dalla grandissima notizia che nel corso delle ultime ore è stata annunciata proprio dell’influencer.

Il calciatore e la futura moglie, dunque, hanno cominciato ad allestire così il loro nido d’amore già pronti a trasferirsi così come confermato anche degli scatoloni che si vedono sullo sfondo della stories pubblicata da Valentina Fradegata, la quale ha deciso di aprire una nuova finestra in merito all’organizzazione delle nozze che si celebreranno a breve.