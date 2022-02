Calciomercato, i migliori colpi del deadline day

È stato un calciomercato invernale ricco di colpi fino all’ultimo minuto: ecco i migliori trasferimenti del deadline day.

Si è concluso una delle sessioni invernali di calciomercato più divertenti degli ultimi anni: grandissimi colpi anche durante l’ultimo giorno.

Questa sessione di calciomercato invernale ha regalato diverse emozioni e alcuni colpi di scena. L’affare più roboante, probabilmente, è stato Vlahovic alla Juve, ma sono stati diversi i club italiani ed esteri ad essersi mossi bene durante il mese di gennaio.

Come spesso capita, alcuni acquisti interessanti sono stati effettuati durante l’ultimo giorno disponibile, il famoso “deadline day”: ecco quali sono stati i migliori.

Calciomercato, il meglio dell’ultimo giorno

È successo di tutto durante l’ultimo giorno di calciomercato. La squadra più attiva è stata sicuramente l’Everton (due nuovi arrivi e un nuovo allenatore), ma anche il Lione ha messo a segno due colpi molto interessanti. Il caso Aubameyang, infine, tiene i tifosi catalani con il fiato sospeso. Ecco i migliori trasferimenti del deadline day.

Everton, rivoluzione Lampard

L’Everton ha cambiato allenatore, passando da Rafa Benitez a Frank Lampard. L’ex leggenda del Chelsea è stato ufficializzato ieri, ma ha già messo mano al mercato, convincendo due calciatori ad unirsi ai Toffees.

LEGGI ANCHE -> Milan, un calciomercato anonimo: ecco gli scenari per il futuro

Il club di Liverpool è stato fra i più attivi durante l’ultimo giorno. Il primo squillo è stato il prestito di Donny van de Beek dal Manchester United (battuta la concorrenza del Crystal Palace, decisivo il ruolo di Lampard), mentre in serata è stato ufficializzato l’acquisto di Dele Alli. Il trequartista inglese è stato ingaggiato tramite una formula molto particolare: trasferimento gratuito, bonus di €12 milioni dopo 20 presenze e €35/40 milioni di bonus in base alle prestazioni individuali o di squadra. L’ex Tottenham spera di rilanciarsi in questa nuova avventura.

Tottenham, i rinforzi arrivano dalla Juve

Il Tottenham ha regalato due nuovi calciatori ad Antonio Conte. Gli Spurs hanno puntato sul made in Italy, andando ad acquistare Kulusevski e Bentancur dalla Juve.

Lo svedese arriva in prestito oneroso (€10 milioni) per 18 mesi con diritto di riscatto (che può diventare obbligo a certe condizioni) di €35 milioni da pagare in 5 rate.

Il centrocampista uruguaiano, invece, è stato pagato €19 milioni a cui si potrebbero sommare €6 milioni di bonus: il 30% verrà versato al Boca Juniors, che aveva ottenuto questa percentuale sulla rivendita.

Lione, doppio colpo

Anche il Lione è stato protagonista di due colpi importanti. Nel caso di Ndombele si tratta di un ritorno: Conte lo ha bocciato e il Tottenham aveva quasi chiuso con il PSG, ma l’inserimento della sua ex squadra ha cambiato le carte in tavola.

Il centrocampista francese è tornato in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a €65 milioni.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato, le promosse: Juve regina, bene l’Inter e non solo

L’altro innesto è un ex obiettivo di mercato del Milan, ovvero Faivre. Il talento francese classe ’98 è stato strappato al Brest per €15 milioni più bonus.

Manchester City, ecco il nuovo Kun

Il Manchester City ha piazzato un colpo in prospettiva per l’attacco di Guardiola. Il club inglese ha identificato in Julian Alvarez il giusto erede del Kun Aguero. L’attaccante del River Plate, che aveva attirato le attenzioni di tutti i top club europei, rimarrà in prestito nel suo attuale club fino al termine della stagione corrente per poi trasferirsi in Inghilterra.

Il costo dell’operazione è di €17 milioni più €1,5 milioni fra bonus e tasse.

Juve, Zakaria per blindare il centrocampo

Il centrocampo è stato il punto debole della Juve fino ad ora, ma l’arrivo di Zakaria potrebbe svoltare l’andamento della stagione. Lo svizzero è arrivato a Torino nell’ambito di un’operazione lampo con il Borussia Monchengladbach: trovare l’accordo con il club tedesco è stato facile, data la situazione contrattuale del calciatore (era in scadenza a giugno). Costo totale dell’affare: €5 milioni più €3 milioni di bonus.

Aubameyang, intrigo Barça

In molti sono rimasti sorpresi nel vedere arrivare Aubameyang a Barcellona ieri pomeriggio. L’attaccante si è recato in Spagna, ma la trattativa non era delle più facili. Sono noti, infatti, i problemi economici del club catalano, che per poter tesserare l’ex Dortmund avrebbe necessitato di una cessione o di un sacrificio economico da parte del calciatore. Tuttavia, dopo serie difficoltà iniziali, si è trovata la soluzione: Aubameyang svolgerà le visite mediche e diventerà un nuovo attaccante blaugrana.

L’Arsenal ha agevolato la trattativa rinunciando ad un conguaglio economico (ha ritenuto sufficiente liberarsi dell’ingaggio) e decidendo di rescindere il contratto con il gabonese. L’ufficialità è attesa a breve.