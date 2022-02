Milan, un calciomercato anonimo: ecco gli scenari per il futuro

Il Milan è una delle più grandi delusioni del calciomercato appena concluso: mentre Juventus e Inter si sono rinforzate, Maldini non ha battuto colpi.

Il bilancio del calciomercato invernale del Milan è negativo. La questione Kessié non è ancora stata risolta e Maldini non è riuscito a trovare l’occasione giusta per rimpiazzare l’infortunato Kjaer. Se ne riparlerà a giugno ma intanto lo scudetto sembra sempre più lontano.

In un calciomercato contraddistinto da tanti botti, il Milan ha rappresentato la grande delusione della Serie A. Dopo tante sessioni di mercato in cui Maldini ha operato in modo massiccio e intelligente, i rossoneri non sono riusciti a replicare i grandi colpi messi a segno da Inter e Juventus. D’altro canto Paolo Maldini è stato sempre chiaro: il Milan di Berlusconi non esiste più e non verranno spesi soldi non necessari.

Quello che sembrava un rinforzo urgente non è però arrivato e ciò ha lasciato i tifosi rossoneri con l’amaro in bocca. Nella sfida contro il Genoa del primo dicembre, vinta 0-3 dalla squadra di Pioli, Simon Kjaer ha riportato la rottura del crociato terminando anzitempo la sua stagione. Complici le positività al Covid di Romagnoli e Tomori, i rossoneri si sono ritrovati in emergenza nelle ultime partite di campionato in quel ruolo.

Per questo motivo Maldini ha sondato diversi profili, senza però trovare l’occasione giusta per affondare il colpo. Inoltre sono ancora da definire le situazioni relative a Kessié e Romagnoli, entrambi in scadenza alla fine della stagione.

Gli scenari di calciomercato per giugno

L’unico acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato è stato quello di Nikola Lazetic, il giovane attaccante prelevato dalla Stella Rossa per 4 milioni di euro. I rossoneri sono andati sul giocatore in seguito alla risoluzione anticipata del contratto di Pellegri, andato al Torino in prestito dal Monaco. In uscita c’è stato anche un calciatore fuori dal progetto come Conti, andato a titolo definitivo alla Sampdoria.

Il discorso difensore centrale è rimandato a questo punto a giugno: Tomori sarà il punto fermo mentre bisognerà capire come rientrerà Kjaer dopo il brutto infortunio. Da valutare il futuro di Romagnoli, che potrebbe lasciare il Milan a parametro zero. L’obiettivo numero uno del Milan è stato sempre Botman del Lille, ma le richieste elevate dei francesi hanno rimandato la trattativa a giugno.

A centrocampo invece Kessié è a un passo dall’addio: il giocatore avrebbe già un accordo di massima con il Barcellona per trasferirsi in Spagna al termine della stagione. Maldini ha provato a portare Renato Sanches al Milan già in questa finestra di mercato, ma le richieste economiche del giocatore hanno bloccato la trattativa. Anche in questo caso la trattativa è rimandata in estate, ma con tutta probabilità sarà il centrocampista portoghese l’erede di Kessié.

Con un calciomercato simile l’obiettivo scudetto appare sempre più lontano, ma il Milan è pronto già per rinforzare la sua rosa al termine della stagione.