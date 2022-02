Zinedine Zidane, cosa fa dopo l’addio al calcio? Ecco la nuova vita dell’ex calciatore

Sono trascorsi molti anni dal mondiale del 2006 che vide Zinedine Zidane uno dei maggiori protagonisti nella partita che vede l’Italia contro la nazionale francese… ma come procede la vita dell’ex centrocampista?

Negli anni 90, e non solo, Zinedine Zidane è stato annoverato come uno tra i calciatori più forti e famosi al mondo, in grado di mettere a segno una lunga serie di successi. Il centrocampista, inoltre, ha anche contribuito a condurre sull’onda del successo anche numerose squadre come l’italianissima Juventus per poi concludere la sua carriera con indosso la maglia del Real Madrid.

Nella squadra spagnola Zidane è rimasto anche in veste di allenatore, prima di cedere il testimone a Calo Angelotti, confermato a giugno 2021.

La nuova vita di Zidane

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ultime ore troviamo il racconto della strabiliante carriera fatta da Zidane in campo calcistico, sia in qualità di calciatore che di allenatore.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva dai grandi risultati avuti al timone del Real Madrid, conquistando due campionati spagnoli, due Supercoppe UEFA e due Supercoppe di Spagna. Per Zidan e la sua squadra da lui allenata, inoltre, sono arrivate anche ben due Coppe del mondo per club e, inoltre, l’ex centrocampista è stato è stato il primo tecnico francese vincitore della Champions League.

Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui, dato che nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo delle importanti novità che riguardano la carriera di Zidane e anche la sua vita privata.

Ecco cosa fa oggi l’ex allenatore

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore, nel mirino dell’attenzione del web troviamo delle nuove notizie che sono state pubblicate sul conto di Zinedine Zidane. L’ex centrocampista ed ex allenatore del Real Madrid, secondo quanto reso noto anche dal Corriere dello Sport, è stato appena confermato anche tecnico della squadra del Paris Saint Germain.

Nel frattempo, delle grandissime novità hanno travolto anche la sfera personale della vita di Zidane dato che il figlio Enzo, che attualmente gioca nella squadra Rodez Aveyron nella seconda divisione francese, e la compagna Karen Gonçalves nei prossimi mesi diventeranno genitori rendendo per la prima volta ‘nonno’ l’allenatore ed ex calciatore.