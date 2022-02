Calciomercato, le promosse: Juve regina, bene l’Inter e non solo

Il calciomercato invernale appena concluso ha regalato diverse emozioni: ecco le squadre che hanno chiuso le operazioni migliori.

È stato un calciomercato che si è infiammato durante le battute finali, ma che ha anche regalato colpi interessanti da subito. Ecco le squadre che si sono distinte in meglio.

Il calciomercato invernale appena concluso ha regalato colpi ad effetto e addii a sorpresa. Diverse squadre si sono rinforzate: ecco quali hanno condotto al meglio la sessione di gennaio.

Calciomercato invernale: ecco le promosse

Il colpo migliore di questo calciomercato, senza dubbio, lo ha effettuato la Juve con Vlahovic. Bene l’Inter con Gosens e Caicedo, mentre l’Atalanta ha finalmente ingaggiato Boga. La Roma accontenta Mourinho, la Fiorentina reagisce e il Genoa rivoluziona: ecco le promosse.

Juve, Vlahovic e Zakaria per la Champions

La regina indiscussa del calciomercato invernale è la Juve. I bianconeri, dopo un inizio in totale sordina, hanno esploso il colpo ad effetto con Vlahovic. Il serbo è la pedina fondamentale per tentare l’assalto alla zona Champions e la dirigenza ha investito molto su di lui (€75 milioni circa di cartellino).

Altro colpo importante è quello di Zakaria: lo svizzero è stato pagato poco grazie alla situazione contrattuale favorevole e sarà molto importante per il gioco di Allegri. Menzione anche per Federico Gatti: il difensore classe ’98 resterà a Frosinone in prestito, ma molto probabilmente rimarrà a Torino in estate per giocarsi le sue carte.

Scelte importanti anche in uscita: via Kulusevski e Bentancur per una cifra elevata (circa €60 milioni), mentre Ramsey è andato in Scozia (Glasgow Rangers) in prestito con diritto di riscatto. A sorpresa, Morata è stato confermato nonostante l’arrivo di Vlahovic.

Inter, presente e futuro

Il mercato dell’Inter è più che positivo. Il miglior colpo è Robin Gosens, arrivato a Milano a condizioni favorevoli (prestito con obbligo di riscatto a €25 milioni da pagare fra 18 mesi). Il tedesco si giocherà il posto con Perisic, ma è anche un investimento per il futuro, dato il possibile addio del croato al termine della stagione.

Caicedo è l’uomo richiesto da Inzaghi: l’attaccante è arrivato in seguito all’infortunio di Correa. L’ex Lazio è in prestito secco e l’ingaggio verrà pagato dai nerazzurri (circa €800.000).

Inoltre, la dirigenza ha già bloccato Onana per l’estate e sta già cercando l’assalto a Frattesi e Scamacca.

In uscita è stato liberato Sensi, che chiedeva più spazio: il centrocampista è andato in prestito secco alla Samp per rimettersi in gioco.

Roma, Mourinho sorride

La Roma ha cercato di accontentare Mourinho. Il colpo principale è Sergio Oliveira, che in due presenze in Serie A è riuscito a mettere a segno altrettanti gol. Il centrocampista è arrivato in prestito con diritto di riscatto e si candida ad essere un titolare fisso della formazione giallorossa.

È arrivato anche il rinforzo richiesto per le corsie esterne: Maitland-Niles è in prestito dall’Arsenal. Mourinho sfrutterà la sua duttilità: può giocare su entrambe le corsie e come interno di centrocampo.

La dirigenza ha anche sfoltito la rosa, liberando alcuni esuberi come Villar e Mayoral.

Fiorentina: che reazione!

La cessione di Vlahovic è stata sicuramente dolorosa per la piazza, ma dal punto di vista economico è stata perfetta: €75 milioni per un giocatore in scadenza nel 2023 è un ottimo compromesso. La dirigenza ha comunque saputo reagire: Cabral fa già sognare i tifosi grazie ai numeri impressionanti registrati in Svizzera con la maglia del Basilea, mentre la seconda vita italiana di Piatek potrebbe regalare sorprese (ha già segnato in Coppa Italia). Inoltre, l’innesto di Ikoné ad inizio mercato è stato un gran regalo per Italiano.

Atalanta, Gasperini finalmente abbraccia Boga

Anche in questo caso c’è stata una cessione dolorosa, ma gli acquisti sono stati molto funzionali. Boga era il tipo di giocatore che mancava alla rosa di Gasperini, che finalmente lo potrà allenare dopo averlo rincorso per mesi.

Interessante anche l’arrivo di Mihaila: il rumeno ha messo in mostra doti non indifferenti con la maglia del Parma e potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa.

Genoa, missione salvezza tramite il mercato

Come da tradizione, il Genoa punta molto sul mercato invernale. L’arrivo di Blessin ha dato un moderato entusiasmo all’ambiente, anche grazie alla buona partita giocata con l’Udinese all’esordio.

Hefti e Ostigard hanno rinforzato la difesa, mentre l’attacco ha accolto Yeboah e Piccoli, due giovani talenti molto interessanti che vanno a sostituire i partenti Caicedo e Pandev.

C’è molta curiosità per il talento tedesco Amiri: il trequartista proveniente dal Bayer Leverkusen avrà i fari puntati addosso.