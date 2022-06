Inter – Idea a sorpresa in difesa, ma la doppia mossa spaventa i tifosi

L’Inter è attiva sul mercato: i nerazzurri sono al lavoro su più fronti, tra cui una doppia mossa in difesa che spaventa i tifosi.

L’AD nerazzurro Giuseppe Marotta ed il resto della dirigenza sono al lavoro per costruire l’Inter del futuro. Gli occhi sono puntati sulla difesa.

L’Inter è fra le squadre più attive sul mercato. I nerazzurri sono all’opera con operazioni in uscita ed entrata, con l’obiettivo di rinforzare la squadra per tornare a vincere lo scudetto ed essere competitivi in Champions League.

Come noto, il budget a disposizione dipenderà quasi interamente dalle cessioni e dai relativi risparmi sugli ingaggi, anche se la dirigenza ha già individuato i possibili rinforzi.

Ci saranno acquisti in tutti i reparti del campo, ma, a sorpresa, ci sarebbe anche molto movimento in difesa.

Movimento in difesa: l’Inter studia una doppia mossa

L’Inter si muove su tutti i fronti. I nerazzurri sono vicini alla chiusura della trattativa per portare Dybala a Milano a parametro zero e sognano il complicatissimo ritorno di Lukaku in prestito.

Inoltre, sono già stati bloccati Bellanova ed Asllani, mentre con Genoa resiste la trattativa per Cambiaso.

In difesa, invece, l’obiettivo primario è Bremer: il difensore brasiliano è la priorità da gennaio e la trattativa con il giocatore è già chiusa. Manca, tuttavia, l’accordo con il Torino: le due società si incontreranno per intavolare l’affare che potrebbe comprendere anche delle contropartite tecniche.

Tuttavia, ci sarebbe anche un altro obiettivo per il reparto arretrato: Nikola Milenkovic.

Le due operazioni non sarebbero legate, ovvero una non esclude l’altra. L’Inter ha intenzione di ingaggiare due difensori: questa strategia, però, spaventa i tifosi nerazzurri.

Milenkovic arriverebbe come sostituto del partente Ranocchia, mentre Bremer andrebbe a prendere il posto di uno dei tre titolari.

Bastoni, De Vrij e Skriniar hanno diversi estimatori: il primo piace a Tottenham e United (nonostante le parole dell’agente), il secondo ha contatti in Premier (tra cui con il Chelsea) ed il terzo è nel mirino del PSG.

La partenza di uno di questi tre rappresenterebbe una perdita non indifferente, anche se l’olandese, al momento, è quello maggiormente sacrificabile, data la sua situazione contrattuale. L’ex Lazio, infatti, ha un accordo in scadenza nel 2023 e non ha trovato un accordo per il rinnovo: per evitare di perderlo a zero, l’Inter potrebbe scegliere di cederlo in estate.

Se i nerazzurri decidessero di chiudere per Milenkovic e Bremer, dunque, sarebbe necessario il sacrificio di uno dei big: si avrà maggiore chiarezza entro tre settimane.