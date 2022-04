Napoli – Spalletti già stufo del Napoli? Ecco le parole inaspettate su De Laurentiis

Dichiarazioni pesanti da parte di Luciano Spalletti che ha spiazzato tutti: coinvolto anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

L’ allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente infastidite: il retroscena che coinvolge il presidente De Laurentiis ha spiazzato tutti.



La stagione di Serie A sta volgendo al termine e a 5 giornate dalla fine del campionato al Napoli serve un’impresa per riuscire a vincere un titolo che manca dai tempi di Diego Armando Maradona.

Il campionato del Napoli è stato sempre di alto spessore in questa stagione. La squadra allenata da Luciano Spalletti, salvo qualche momento di calo che ha comunque coinvolto tutte le squadre vertice, è sempre stata in piena lotta per il titolo imponendosi a tratti come prima della classe.

Gli azzurri, forti di una rosa altamente competitiva e della deludente uscita prematura dall’Europa League, sono riusciti a dare una discreta continuità al loro percorso rimanendo incollati al duo meneghino composto da Milan ed Inter, il tutto al netto di infortuni pesanti (come quello prolungato di Osimhen), impegni nazionali (la coppa d’Africa che ha “escluso” Koulibaly e Anguissa) e situazione di mercato prolungate (come il non rinnovo di Insigne o il più recente caso Mertens).

Le ultime due partite però hanno regalato al Napoli 1 solo punto su 6 disponibili spegnendo l’entusiasmo di un’intera città che sognava un finale diverso. La sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro la Roma hanno gettato nello sconforto i tifosi oltre che i giocatori, parsi abbattuti al triplice fischio dell’ultima gara di campionato.

Proprio la partita contro la Roma ha lasciato qualche strascico che è stato subito esternato nella conferenza post partita dall’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, le sue parole hanno sorpreso tutti.

LEGGI ANCHE—->Napoli – La pesantissima risposta di Spalletti a Mourinho: scoppia la lite sui social

Spalletti scalpita, la situazione inizia a stargli stretta

Una delle caratteristiche più marcate del tecnico toscano in forza al Napoli è indubbiamente la forte personalità oltre che la grande sicurezza nelle proprie idee e nei propri mezzi. Proprio a causa di questo suo forte carattere, il tecnico del Napoli, è stato portato a sfogarsi in conferenza stampa sull’argomento dei cambi durante la partita e lo ha fatto citando anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Interrogato sulle sostituzioni che hanno visto uscire Osimhen e Insigne nel finale per Juan Jesus e Mertens, Luciano Spalletti, ha risposto in maniera stizzita, infastidito dall’ennesima volta in cui la questione cambi è stata posta in risalto.

Spalletti si è arrabbiato con i giornalisti sotenendo che ognuno deve fare il suo ruolo ed essendo il suo l’allenatore è compito suo valuatre ciò che è meglio per la squadra nei momenti delicati del match e non solo.

“A fine anno andate da De Laurentiis e ditegli che Spalletti sbaglia i cambi”, una battuta a metà tra il serio e il comico quella del tecnico toscano che ha così citato nel suo discorso anche De Laurentiis accusato, si fa per dire, di brontolare troppo con il suo allenatore proprio sul tema sostituzioni.

Chiaramente il rapporto tra i due non è a oggi compromesso, quella di Spalletti resta una battuta volta a sottolineare come ognuno nel mondo del calcio debba restare nel proprio ruolo e quindi, nel caso dell’allenatore, anche fare le sostituzioni, corrette o meno che possano sembrare.

LEGGI ANCHE—->Napoli – Spunta il retroscena incredibile: ad un passo da un grande bomber, ma De Laurentiis dice no

Una battuta che però potrebbe risultare una piccola crepa in un futuro a oggi lontano anche a causa dello spigoloso carattere sia dell’allenatore toscano che del presidente azzurro.